MIA BOYKA с треком "Экспонат" вошла в топ-10 мирового чарта Genius

MIA BOYKA попала в первую десятку мирового чарта Genius. Ее трек "Экспонат" занял 10-е место в недельном рейтинге Genius Charts – Global за неделю от 2 июня 2026 года. В том же топе оказались Ариана Гранде, Дрейк, Оливия Родриго , Майкл Джексон, Radiohead, Джастин Бибер и Эминем.

29-летняя певица, которая в настоящий момент отдыхает в Дубае, отреагировала на попадание в международный рейтинг в личном блоге. Она опубликовала скриншот чарта и написала:

"Drake, Eminem и MIA BOYKA. Отличная у меня компания".





"Экспонат" вышел 15 мая 2026 года, и за считанные дни стал хитом. Композиция быстро разошлась по соцсетям. Под нее снимают короткие ролики на разную тематику. Это один из самых трендовых звуков для вертикальных видео конца весны, начала лета. До релиза Миа Бойка сама подогревала интерес к песне короткими роликами. Артистка считает это самым действенным способом продвижения.

Текст к песне "Экспонат" написал Дмитрий Попов, музыку – Иван Соловьев. Этот дуэт уже работал с MIA BOYKA над синглом "Базовый минимум" с Sabi в 2025 году. Данный трек также быстро стал популярным в России и странах СНГ.