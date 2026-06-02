В музыке только гармония есть: о лирике, математике и непредсказуемости мелодии простыми словами

Композитор, профессор Московской консерватории Юрий Абдоков, социолог музыки, критик Артем Рондарев и генеральный директор Фонда "Будущее время" Наталья Сергиевская обсудили, чем музыка похожа (и не похожа) на математику, от чего зависит музыкальный вкус и есть ли конфликт между пониманием и чувством музыки. Модератором разговора выступил философ и популяризатор науки Евгений Цуркан.

Участники дискуссии делились не результатами научных исследований, а собственными наблюдениями, сформированными за годы творческой практики. Ниже представляем несколько инсайтов с беседы:

Пифагор считал, что Вселенная создана по математическим законам. Как в живой музыке сочетается математизм и стихия импровизации?

По мнению Юрия Абдокова, в основе любого искусства лежит математика с ее эстетически притягательной логикой. Настоящая музыка преодолевает линейное время (то, что греки называли термином chronos). Поэтому великие музыкальные произведения занимают много пространства. Композитор подчеркивает, что овладеть схемой построения в музыке может практически любой студент, в то время как постигнуть способность музыки выходить за рамки схемы под силу не каждому. С другой стороны, отмечает Абдоков, доктринальность может только мешать музыкальному искусству, ведь ровно как в математике здесь важна интуиция.





Стала ли современная музыка более "математической" (просчитанной с точки зрения ритма и структуры), благодаря участию ИИ?

Искусственный интеллект сегодня не пишет музыку, а только компилирует ее, напоминает Артем Рондарев. По этой причине считать сгенерированные треки более "математическими" неверно. С другой стороны, именно в ХХ веке музыка попала под влияние алгоритмов – градус непредсказуемости в ней вырос. Западноевропейские художники-модернисты, по словам критика, видели в музыке прежде всего процесс или даже процедуру. Интересен тот факт, что американский композитор Джон Кейдж – яркий представитель неодадаизма и концептуализма в искусстве – был сыном инженера, а его французский коллега Янис Ксенакис даже получил инженерное образование.





Чувствовать музыку и понимать ее… В чем разница, зависит ли одно от другого?

Юрий Абдоков придерживается мнения, что чувственное и рассудочное в музыке не противостоят друг другу. Если бы существовало какое-то объективное знание относительно смысла музыкальной композиции, последняя несла бы одинаковый смысл для всех образованных слушателей. Читая о музыке, мы, безусловно, открываем для себя новые пути ее восприятия, продолжает композитор. Однако утверждать, что академическое образование учит "правильно" понимать музыку, было бы преувеличением.

Что бы ни писали критики, суждения о более "талантливых" композиторах и более "удачных" музыкальных релизах не могут претендовать на истину в последней инстанции, заключает Артем Рондарев. Слушать стоит в первую очередь то, что нравится, то, что вызывает эмоциональный отклик, подытоживает социолог музыки.

Подробности о предстоящем фестивале ищите на сайте "Выше звука".