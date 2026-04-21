В Лос-Анджелесе состоялась мировая премьера "Дьявол носит Prada 2"

Ожидается, что мировая премьера "Дьявол носит Prada 2"пройдет 1 мая 2026 года.

В Нью-Йорке состоялась премьера продолжения культовой модной драмы "Дьявол носит Prada 2". На красной дорожке собрались исполнители главных ролей и ключевые фигуры индустрии, превратив показ в одно из самых обсуждаемых событий сезона.

Среди гостей – Мэрил Стрип, вновь исполняющая роль Миранды Пристли, Энн Хэтэуэй, Эмили Блант и Стэнли Туччи. Также на премьере появились Анна Винтур и Леди Гага, которая написала саундтрек к фильму совместно с Doechii.

Энн Хэтэуэй. Фото: Legion-Media
Для выхода Мэрил Стрип выбрала образ Givenchy в алом цвете, Энн Хэтэуэй появилась в Louis Vuitton, а Эмили Блант – в Schiaparelli. Анна Винтур традиционно отдала предпочтение Prada.

Мэрил Стрип. Фото: Legion-Media

Среди приглашенных гостей также были Хайди Клум, Люси Лью, дизайнер Симон Роша, а также продюсер Марк Ронсон.

Эмили Блант. Фото: Legion-Media

Режиссером проекта вновь выступил Дэвид Фрэнкел. По сюжету в центре истории остается героиня Стрип – глава глянцевого издания, которая сталкивается с кризисом печатной индустрии. Для сохранения позиции журналу требуется поддержка крупного модного конгломерата, где высокую должность занимает ее бывшая ассистентка Эмили.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

