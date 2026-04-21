Леонид Ярмольник: "Театры сейчас на подъеме, им грех жаловаться. Если хороший спектакль, то аншлаг"

На днях в московском киноцентре "Октябрь" состоялась светская премьера фильма "Коммерсант", которая вызвала ажиотаж. Картина с Александром Петровым в главной роли рассказывает о непростых 90-х, когда в погоне за легкими деньгами люди часто оказывались на грани жизни и смерти. На красную дорожку в этот вечер оказался и 72-летний Леонид Ярмольник. Актер признался, что очень хорошо помнит лихие годы. Однако от бизнеса он был далек, да и коммерсантом никогда не был.

– Леонид Исаакович, в последнее время российский кинематограф буквально захватила атмосфера 90-х. А у вас какие яркие воспоминания остались от того времени?

– Это время, когда вместо кинотеатров открывались мебельные магазины, было тяжелым для актеров. Российского кино практически не существовало, а если что-то снималось, то с большим трудом. Я лично себя нашел в другой профессии – в первый раз в жизни стал продюсером. В 1995 году в этой роли выступил в фильме Аллы Суриковой "Московские каникулы". Конечно, в кинематограф тогда вкладываться было страшно, но рисковать приходилось. А так, в целом, мои 90-е прошли более-менее нормально. Я не коммерсант, и ни в какой сомнительный бизнес или криминал старался не ввязываться.





– В картине раскрывается судьба молодого и дерзкого начинающего предпринимателя Андрея Рубанова, которого играет Александр Петров. Он оказывается ввязан в мошенническую схему, его предают друзья, и, как драматическая развязка, – "Матросская тишина". А в вашей жизни были такого рода предательства?

– Собственно, в 90-е все выживали как могли. Еще кино не смотрел, так что по сюжету не скажу ничего. В моей жизни таких больших предательств не было, слава богу. Иногда случается, что не друзья предают, а они просто становятся другими людьми со временем. И это разрушает привычные дружеские отношения.

– Вернемся к кино и театру. У вас случалось, что вам из-за вашего возраста не давали какую-то роль, говорили, что вы до нее уже "не дотягиваете"?

– В смысле чего не дотягиваю? Возраста? Ну, с такой формулировкой ко мне еще никто не приходил, никогда так не говорили. Я же все-таки не человек с улицы. Те, кто меня на роль приглашает, знает все мои возможности. Если роль на 60-70, то да. На 55+ еще могу. Слушайте, но это же естественный процесс. Вечная юность, но не вечная жизнь.

– Просто вопрос возник после того, как актрису Екатерину Волкову в 44 попросили из театра с формулировкой, что она уже "старая"…

– На мой взгляд, здесь, конечно, проявлена страшная бестактность. А вообще, повторюсь, для молодых ролей, конечно, больше. Но театры вообще сейчас на подъеме, им грех жаловаться. Если хороший спектакль, то практически всегда аншлаг. И ролей на всех хватит.





– А при такой большой загруженности и востребованности, как у вас, время на семью остается?

– Не хочу вас удивить, но я в основном сейчас с семьей. Я же не как в молодости – что предложат, все беру. Я выбираю то, что хочу делать. Так что время остается вполне для общения.