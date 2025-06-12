Арт-персона июня: фотохудожник Вадим Гущин (Q&A)

Вадим Гущин – российский фотохудожник, лауреат фотоконкурса "Серебряная камера" (2007) в категории "Архитектура". Живет и работает в Москве, творит в жанре художественной фотографии с 1988 года. Работы Вадима хранятся в собраниях Государственной Третьяковской галереи, Московского музея современного искусства, Государственного музея изобразительных искусств имени А.С. Пушкина, Русского музея в Санкт-Петербурге и многих других. Также снимки фотохудожника можно найти в частных коллекциях в России, Великобритании, Бельгии, Франции, Италии, США и по всему миру.

Q&A

(или продолжи мысль)

– Каждое утро я...

– … начинаю с чтения хорошей, умной книги, которую последовательно, по паре страниц, я неспешно читаю по утрам, растягивая этот процесс на несколько месяцев. Такое чтение заряжает меня на весь последующий день и не дает ежедневной суете полностью поглотить моего внутреннего человека.

– Я решил заниматься искусством, потому что…

– … больше всего на свете мне стала нравиться фотография и те возможности для самовыражения, которые она предоставляет. В какой-то момент оказалось, что единственное из всего, что мне действительно интересно с точки зрения самореализации, находится на поле искусства. Это был естественный выбор органического рода деятельности: в нем не было тщеславной примеси желания стать "художником".





– Горжусь...

– … тем, что причастен к великой русской культуре, и по мере моих скромных сил вношу свою лепту в ее развитие.

– Раньше я думал, что…

– … мы уже включены в мировой художественный процесс и обратного пути быть не может. Но нет. Наше нынешнее отсутствие на западном рынке, в ситуации перепроизводства искусства, никого не волнует. Это нормально: нам здесь в России нужна большая автономность от внешнего мира. Но она появится, когда у нас будут новые Третьяковы и Морозовы, как мне кажется.

– В моей мастерской вы найдете…

– … фон, лампы, камеру на штативе и пустоту. Эту пустоту я заполняю тем, что в результате становится искусством. В этом и заключается художественный жест: в пустоте создать нечто, что существует только благодаря твоей воле, и что кроме тебя никто не создаст.

– Не могу представить свою жизнь без...

– … веры в Бога. И без творчества как ответа человека Богу. Это определение сформулировал русский философ Николай Бердяев: оно убеждает меня в правильности жизненного выбора и в значимости того, что я делаю, занимаясь творчеством.





– Искусство современно, когда оно…

– … с одной стороны, укорено в какой-либо культурной традиции (геометрическое искусство, например), а, с другой стороны, развивает эту традицию, используя те возможности, которые есть у художника в данной точке времени. Это, в первую очередь, относится к технологии, особенно, в фотографии. Но не только к ней.

Искусство современно, когда оно говорит о времени и о себе. Применение новых технологий в работе над произведением также можно рассматривать как признак времени и современности. При этом искусство необязательно будет считаться актуальным, это разные понятия.

– Мы живем в подходящее время для…

– … переосмысления художественной стратегии у нас в стране. То современное искусство, которое навязывалось нам как образец, сейчас терпит фиаско по многим причинам. Прежде всего, по причине нынешней оторванности российского искусства от глобального арт-рынка. В отсутствие институционной поддержки становится видно, что король голый.





– Этим летом я обязательно…

– … сниму новую серию работ и встречусь с друзьями, которых давно не видел.

– Мои маленький секрет успеха...

– … работать без оглядки на конъюнктуру, прислушиваясь только к себе.

– Выставка "Вадим Гущин. Предметы" (6+) в Галерее Классической Фотографии …

– … позволила мне критически посмотреть на свои работы, созданные 15–20 лет назад, и ответить на вопрос, прошли ли они проверку временем. Мне кажется, что прошли: подтверждением тому служит то, что несколько работ с выставки находятся теперь в собрании Государственной Третьяковской галереи в отделе новейших течений.