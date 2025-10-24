Арт-персона октября: основатель музейного центра "Масловка. Городок художников" Василий Демин

Василий Демин – основатель и руководитель научно-музейного центра "Масловка. Городок художников", профессор, доктор наук. Он также является соавтором одноименной книги, изданной совместно с Татьяной и Николаем Пластовыми в 2024 году.

Василий родился в научно-инженерной семье, с 6 лет вместе с родителями посещал Третьяковскую галерею, Пушкинский музей и другие культурные учреждения. В 1990-е ходил в школу юных историков МГУ. В 2013 г. возглавил технологическую консалтинговую компанию в области логистики и роботизации. В 2014 г. стал лауреатом Премии Правительства РФ в области науки и техники для молодых ученых. В 2020 г. защитил докторскую диссертацию, став одним из самых молодых докторов технических наук в стране.





Q&A

(или продолжи мысль)

– Каждое утро я…

– … делаю зарядку и ем овсяную кашу – так уже больше 20 лет.

– Мой идеальный день …

– … сделать что-то прорывное и креативное с утра, получить целевой результат, вселить вдохновение в сотрудников, встретиться с прекрасным на выставке, в мастерской или на природе.

– Я обратил свой интерес к советскому искусству, в том числе, архитектуре, потому что …

– … я с детства, лет с шести, хотел стать историком. Поселившись 15 лет назад в Городке художников, я начал изучать жизнь и историю советского искусства изнутри. Других вариантов у меня не было.





– Книга "Масловка. Городок художников" (12+), которую я издал совместно с Татьяной и Николаем Пластовыми, …

– … стала результатом пятилетнего труда по воссозданию живой истории Городка художников. Тысячи документов, дневниковых записей, артефактов теперь рассказывают нам про то, что происходило в первой в мире коммуне художников, закрытой для постороннего взгляда.

– Горжусь, …

– … тем, что практически все планы и задачи, какими бы сложными они ни были, в моей жизни реализуются.

– Раньше я думал, что …

– … история и внутренний мир почти забытого Городка художников интересна только мне, а оказалось, что … тысячи людей теперь стремятся погрузиться в это пространство и уходят из него со слезами и улыбкой одновременно.





– Не могу представить свою жизнь без…

– … своего верного друга – моей жены, которая всегда является камертоном в духовном развитии…

– Мы живем в подходящее время для…

– … открытия своей же истории. Многие годы (в частности, 1990-е, 2000-е) отечественная история мало кого интересовала. Сейчас стоит сделать только шаг – и вы встретитесь с невероятными историческими сокровищами, захотите их изучать.

– Мои маленький секрет успеха:…

– … находить недооцененное первым и превращать в то, что вдохновляет многих.

– Выставка "(Не)видимый город М" (12+) в научно-музейном центре "Масловка. Городок художников"…

– … это мостик во внутренний мир первой художественной коммуны с ее правилами, артефактами и атмосферой.

Ранее мы писали о Городке художников на Масловке и проходящей там сейчас выставке "(Не)видимый город М" (12+). Другие подробности ищите на сайте научно-музейного центра.