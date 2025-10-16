Городок художников на Масловке. [Часть 2: выставка "(Не)видимый город М" и не только]

Об истории выставочного пространства на месте легендарного "московского Монмартра" мы писали в предыдущей части материала. В этот раз поговорим о том, чем "Масловка. Городок художников" готов удивить зрителей прямо сейчас, а что ждет любителей искусства в ближайшем будущем.

Первый свой проект научно-музейный центр на Масловке назвал "выставкой-знакомством", "выставкой-удивлением". "(Не)видимый город М" (12+) – это попытка рассказать через экспозицию о жизни нескольких поколений художников в стенах Городка, начиная с 1920-х и по настоящее время. Более 130 авторов, проживавших на "корабле искусств" (иначе сложно описать великолепное здание, воздвигнутое на Верхней Масловке в 1930-е–1950-е годы), делили между собой не только пространство быта, но и территорию творчества. С одной стороны, каждый живописец или скульптор был занят своим делом, с другой – "корабль" шел по заданному государством курсу, и сильно отклониться от него было чревато остракизмом. Подрастающие дети художников спорили с устоявшимися канонами и стремились предложить свое видение – именно так мастерские наполнялись полифонией голосов и оттенков, обрастали связями, которые особенно интересно распутывать сегодня.



Хотя имена авторов – жителей Городка – хорошо знакомы аудитории, погруженной в искусство, даже подготовленный зритель вряд ли с легкостью узнает все экспонаты на выставке. Часть картин словно не выдержали течения времени и были забыты – в этом смысле "(Не)видимый город М" (12+) не только знакомит гостей с творчеством бомонда Масловки, но и возрождает забытые шедевры, и, конечно, удивляет – неожиданными пересечениями в работах художников, всегда очень личного характера.





Камерный тон диалогов в экспозиции подчеркнут функциями пространства, в котором еще не так давно обитали – творили, ели, общались, спорили – живописцы. Небольшая комната у самого входа на выставку напоминает шкатулку: ее величественно украсил портрет Бориса Иогансона кисти Василия Нечитайло и гипсовые таблички-скрижали внука Бориса, скульптора Игоря Иогансона. Копия "шкатулки" есть и в левом фланге проекта: там расположились живопись и скульптура Евгения Расторгуева. В "Рабочем кабинете" сохранилось много бытовых предметов из мастерских, например, печатная машинка Юрия Пименова, а на кухне (в "Зале репутаций") можно все также выпить кофе, наблюдая за творческими поисками в натюрмортах Моисея Хазанова и Константина Молчанова, а также во многоликой керамике Исидора Фрих-Хара.





Концептуальный раскол повествования происходит в Зале временных экспозиций, где раздел, посвященный музам и моделям художников, внезапно перерастает … в оммаж детству – некогда в здании музея располагался детский сад. Подробней о прошлом Городка, повседневных заботах и сокровенных идеях его жителей можно узнать из фотоархива Нины Нисс-Гольдман в "Библиотеке и кабинете графики", а также в комнате "Лица и документы", портретной галерее проекта.







Выставка "(Не)видимый город М" (12+) без лишней сентиментальности вводит зрителя в курс творческой жизни сообщества на Масловке. Несмотря на масштабность экспозиции, кураторы музея решили не ограничиваться выставочным высказыванием и подготовили обширную программу событий для тех, кто сохраняет интерес к новому. Услышать больше можно на лекциях и на циклах лекций, например, об истории создания арт-коммуны в СССР, о художниках группы ОСТ и о "певце" авангарда Илье Машкове, а также на тематических презентациях книг. Увидеть больше – на прогулках по территории Масловки и на авторских экскурсиях, а сформулировать собственное представление о героях и об искусстве Городка – в рамках кураторской лаборатории.

Следите за новостями проекта на сайте научно-музейного центра. Там же есть вся информация о событиях и условиях посещения Городка.

Рекомендуемый возраст посещения научно-музейного центра – 12+.