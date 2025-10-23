Ирина Горбачева: "Как играть Королеву без короны?! Вы с ума сошли! Голову с плеч!"

На светской премьере музыкального фильма "Алиса в Стране чудес", которая состоялась на днях в московском кинотеатре "Октябрь", одной из главных звезд розовой дорожки стала исполнительница сразу двух ролей: мамы главной героини – Алисы и Червонной Королевы Страны Чудес – Ирина Горбачева. Эффектно появившись в шикарном корсетном платье винного оттенка из драпированного шифона коллекции Alena Akhmadullina, она однозначно перетянула на себя внимание прессы и многочисленных зрителей. Ирина была бодра, весела и сразу заявила, что съемки для нее оказались максимально легкими. Своих персонажей она играла без напряжения и исключительно с удовольствием!

– Ирина, у вас в "Алисе" сразу две роли – как справлялись?

– Прекрасно! Эти съемки для меня были, пожалуй, самыми простыми и кайфовыми. У меня было всего лишь шесть съемочных дней, из которых три – я играла маму, и три – Королеву! Но моя Королева – она не злая в привычном смысле, просто у нее такое постоянное желание всем раздать "люлей". Ну и рубит она все время в Стране Чудес головы…





– Что-то общее с персонажем испытывали?

– Мне очень хотелось, чтобы моя Королева оставалась человечной. Для меня это вообще квинтэссенция женского состояния: подавленная агрессия, чувство, что тебя оставили, бросили… Хотелось успеть в каждый эпизод вложить одновременно все: и ее одиночество, и потерянность, и раздражительность, вытекающую в агрессию. Думаю, что многие женщины считают вот этот диссонанс состояний, который иногда есть в каждом из нас, и все поймут.

– Выяснилась деталь, что художник по костюмам в своих эскизах королевы изначально изображал именно вас, еще даже до утверждения на роль…

– Да, я шла только на Королеву! (смеется) Я в детстве смотрела мультфильмы про Алису и когда поняла, что в этот мир трансформаций можно нырнуть, – сразу согласилась. Сказки – это всегда интересно для артиста, потому как перевоплощение очень явное и не так много такого материала. Мне нравится, что у нас мир Алисы из жизни перекочевывает в мир Страны Чудес – это классно. Нравится, что персонажи из ее реальности существуют в других воплощениях.

– У вас там очень интересные костюмы, сам образ такой необычный…

– Художники по костюмам проделали огромную работу – у меня примерок было штук шесть. Общая мысль – сделать образ роскошным, эклектичным и необычным. Через эполеты – добавить маскулинности, но при этом сохранить мою царственность и грандиозность. Вначале была озвучена идея сделать костюм без короны, но тут я возмутилась: "Как это играть Королеву без короны?! Вы с ума сошли! Голову с плеч!" В общем, раскричалась и настояла на короне. По гриму было много сомнений: сначала хотели смягчить макияж, но потом остановились на ярком образе. Королева же должна быть олицетворением страха и не может быть "нюдовой". Вспомнив, чему меня учили в институте, я решила пойти в своем образе от внешнего к внутреннему: каждый день усиленно пользовалась духами с ароматом розы, чтобы благоухать соответственно и быть готовой к съемкам на все 100%.

– По сюжету, герои постоянно друг другу зелья предлагают… Вы какое предпочли бы?

– Ой – да, хотела бы. Чтобы выпить зелье и у меня сразу волосы мгновенно вот прямо до земли отрасли.

– А вы со съемочной площадки какой-то сувенир себе на память оставили? Корону или платье, например?

– Это же кино, все отчитываются за все! Какие сувениры и платья? Почему все думают, что артисты должны забирать какие-то трофеи со съемочной площадки? Единственное, когда мы в самом начале тарелку символично разбиваем, то вот – да, осколочки на память собираем. А остальное все подотчетно… Такого, чтобы: "А заберу-ка я вот это!" – такого у нас нет.





– Говорят, что у вас в доме недавно завелось Чудо?

– Это реально Чудо. Я очень давно хотела завести котенка, но всегда подчеркивала, что ни покупать, ни забирать откуда-то, не буду. Загадала: наша встреча должна произойти сама собой: возьму питомца, только если он сам придет в мою жизнь по воле судьбы… Ну, так и случилось, – самым чудесным образом. В Белоруссии, в Могилеве, в лесу каком-то, я просто мимо шла, а она на меня с ветки дерева прыгнула. Вцепилась, замурлыкала, слезать и не думала. В итоге, вот уже полмесяца у меня дома живет кошка по кличке Чудо. С тех пор не расстаемся…