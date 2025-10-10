Городок художников на Масловке. [Часть 1: история места, от чертежей до первых картин]

Именно в этом месте, столетие назад, началась стройка Городка художников – проекта, экспериментального для градоустройства советского государства и весьма резонансного на международном уровне. Немецкая газета A-T-Z отвела целый разворот репортажу о "Московской колонии искусств" в 1932 году. На черно-белых фотографиях A-T-Z художники работают за холстами, их жены и дети гуляют во внутреннем дворе – есть и сцены совместного времяпровождения: в библиотеке, на кухне, у окна с видом на окрестности тогда еще слабо обжитого района Динамо… В общем, материализация коммунистической идиллии, да еще и по последнему слову техники.





В видении репортеров A-T-Z было мало преувеличения: архитектурный ансамбль на Масловке, внешне напоминающий корабль, действительно соединил в себе квартиры с хорошо обустроенными мастерскими и другими условиями для жизни и работы. При этом государство приглашало к заселению только членов Ассоциации художников революционной России (до 1932 г.), позже Союза художников, и их семьи – выход из объединения автоматически означал потерю жилья и места в мастерской на Верхней Масловке.

Так, в одном из зданий проекта в разные годы жили Гелий Коржев, Семен Чуйков, Аркадий Пластов и Алексей Грицай – певцы соцреализма, быстро снискавшие славу в сталинский период. Впрочем, иногда власти давали жилье в Городке и молодым авторам.





Как бы впечатляюще не выглядел "корабль искусств" на Верхней Масловке сегодня, в планах советских архитекторов он был масштабней и роскошней. По замыслу проектировщиков, "московский Монмартр" должен был состоять из семи жилых корпусов, обозначенных буквами от "А" до "Ж". Кроме собственного детского сада и выставочного зала, в Городке планировалось открыть вуз и, как бы мы сейчас сказали, резиденцию АХРР (здание Ассоциации находилось на территории проекта и разве что требовало небольшой реставрации). В действительности же были сданы три жилых корпуса: "А" и "Б" – в 1930-е годы, "В" – в 1950-е, а корпус "Ж" так и не успели отреставрировать. Идея архитекторов украсить фасады домов скульптурами в духе Ренессанса и Барокко так и осталась фантазией из-за Постановления "Об устранении излишеств в проектировании и строительстве" (1955). Сказалось и послевоенное сокращение финансирования.





Тем не менее, отсутствие пышного декора не умаляет торжественности архитектурных решений в облике Городка. Техническая необходимость вынести большие витринные окна на фасад зданий имела неожиданный эффект: задуманный в стиле модного для 1930-х конструктивизма, комплекс вобрал в себя функциональный подход и ориентацию на человека – в первую очередь, человека-творца.

В середине столетия Федор Решетников создал в стенах Городка свои знаменитые работы "Прибыл на каникулы" (1948), "Опять двойка" (1952), а в 1960-х Андрей Плотнов встречался здесь с Юрием Гагариным, чтобы написать портрет космонавта с натуры. Тихая и живописная окрестность Масловки того времени запечатлена на полотнах Амшея Нюренберга, Любови Решетниковой и Якова Ромаса – все они проживали в корпусах Городка.





Сегодня на "московском Монмартре" по-прежнему живут и творят. С 2008 года Городок имеет статус памятника истории и культуры. Богатая библиотека Московского союза художников, ранее располагавшаяся в корпусе "Ж", к сожалению, сейчас закрыта. Однако арсенал возможностей, которые предлагает новый научно-музейный центр на Масловке, включает в себя не только знакомство с историческими изданиями об искусстве, но и прогулки по мастерским, встречи с живописцами и скульпторами, кураторские экскурсии и другие мероприятия, отражающие дух места, ведущие в закулисье тайны.





Подробней об этом в следующей части материала.

Материал создан на основании книги Василия Демина, Татьяны Пластовой и Николая Пластова "Масловка. Город художников" (2024).

Рекомендуемый возраст посещения научно-музейного центра – 12 лет. Подробности ищите на сайте центра.