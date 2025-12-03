Арми Хаммер может сыграть в российском триллере "Альтернатива"

В рамках питчинга Фонда кино представили один из наиболее обсуждаемых проектов ближайших лет – шпионский триллер "Альтернатива", который создается по мотивам футурологического романа Александра Журавского. Будущая картина обещает стать масштабным производством, сочетающим темы искусственного интеллекта, глобальной политики и классического боевика.

События развернутся в 2036 году, когда международную безопасность контролируют две конкурирующие нейросетевые структуры. Американская система DEL и российская "Альта" определяют стратегическую стабильность государств, а любые попытки вмешательства могут привести к глобальному кризису. На этом фоне спецслужбы получают сведения о готовящейся провокации MI6, способной спровоцировать новый мировой конфликт. Остановить цепочку событий предстоит бывшему бойцу спецназа, который для алгоритмов обеих систем остается незаметным элементом – своего рода цифровой аномалией, неподдающейся отслеживанию.

Создатели проекта позиционируют фильм как энергичный триллер с акцентом на динамику и психологическую составляющую. Концепцию называют наследником традиций жанра, где ключевую роль играет герой-одиночка, действующий вне правил. Режиссером назначен Евгений Сангаджиев, ранее работавший над сериалами "Балет" и "Happy End". Продюсером выступит Андрей Золотарев, известный по крупным российским франшизам.

Как сообщает "Бюллетень кинопрокатчика", в числе кандидатов на главные роли заявлены Петр Федоров и голливудский актер Арми Хаммер, который в последние годы оказался в центре громких обсуждений, но избежал уголовного преследования из-за отсутствия доказательств. Его возможное участие в российском проекте вызвало оживленные дискуссии среди зрителей. Команда фильма рассчитывает, что международное имя добавит картине масштаб и привлечет аудиторию.

Проект "Альтернатива" также подчеркивает актуальность темы технологического противостояния и роли человека в условиях доминирования искусственного интеллекта. Создатели обещают многослойный сюжет, где цифровые системы становятся не просто фоном, а полноправными участниками конфликта. При этом роман, на котором основана лента, еще до релиза получил внимание ряда представителей индустрии, что усиливает интерес к будущей экранизации.