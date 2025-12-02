Константин Хабенский рассказал, каким он видит мир через 100 лет

Константин Хабенский поделился своим взглядом на то, каким может быть будущее человечества спустя столетие. Народный артист России затронул тему восприятия времени и перемен, которые способны кардинально изменить образ жизни следующих поколений.

Хабенский отметил, что стремительные изменения уже сегодня существенно влияют на человеческое восприятие. По его словам, современный человек живет в условиях высокой скорости информационных потоков, из-за чего постепенно утрачивает простое и внимательное отношение к людям, которые находятся рядом.

"А сближает нас по-прежнему русский язык и территория, на которой мы живем", – уверен Константин.

Размышляя о том, каким увидел бы будущее Иннокентий Платонов (герой романа Евгения Водолазкина "Авиатор"), артист предположил, что через сто лет у людей могут кардинально поменяться ориентиры и представления о счастье.

"Мне почему-то кажется, что через 100 лет люди, которые будут жить в этом будущем, будут счастливыми. Но мы не очень будем понимать, в чем их счастье. Проблема людей будущего может заключаться в целом в потере жизненного смысла", – высказался Хабенский в интервью.

Эта мысль перекликается с ключевыми темами романа "Авиатор", в котором вопросы времени, человеческой природы и нравственного выбора занимают центральное место. По мнению Константина Хабенского, история Евгения Платонова заставляет задуматься о ценности человечности, неизменной даже в условиях стремительного развития науки и технологий.