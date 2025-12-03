Диалоги с ИИ, рефлексия о телесности и безудержное действие: перформансы в Москве в декабре 2025

Конец календарного года – волшебное время. Если чудеса еще не пришли в вашу жизнь, пора сделать смелый шаг им навстречу.

Афиши культурных площадок Москвы уже навели свои чары на зрителей: приближение Нового года ощущается и без снега. “Щелкунчик” в Большом, Кремлевская елка – и несколько нестандартных вариантов для тех, кто любит современный танец и театр. "Easy: танец в процессе создания. Танцевальный кооператив "Айседорино горе" (12+).

Где Дом культуры "ГЭС-2" Когда 11 декабря 2025 Участники Даша Плохова и Саша Портянникова

Устал от работы за экраном и нескончаемых переписок онлайн – переключись на тело: йогу, танец, прогулку в конце концов. Мало кому не приходилось слышать этот, в общем-то, дельный совет от приверженцев здорового образа жизни. Мы привыкли воспринимать движение как антидот цифровой анестезии, при этом забывая, что оно может быть разным – в зависимости от целей и возможностей инициатора движения.

Основательницы танцевального кооператива "Айседорино горе" Даша Плохова и Саша Портянникова не бегут от цифровизации как от чумы, но умело интегрируют ее в свою танцевальную коммуникацию. Перформанс, который зрители увидят в рамках программы Easy в "ГЭС-2", – это, с одной стороны, скетч будущей работы, с другой – давно назревшее высказывание о необходимости поиска общего языка с искусственным интеллектом. Накануне перформанса Даша Плохова поделится своим пониманием разнообразия в современном танце: ее лекция (18+) пройдет в недавно открывшемся музейно-выставочном центре "ЗИЛАРТ". Вечер танцевальных перформансов (16+)

Где Галерея на Солянке (Объединение "Выставочные залы Москвы") Когда 12 декабря Участники Анна Щеклеина и Руслан Летунов

На протяжении 10 лет Галерея на Солянке притягивает любителей танца и рисунка в свой уютный зал на втором этаже, чтобы создать удивительно гармоничный альянс перформативных и изобразительных искусств (танцовщик двигается – рисовальщики делают наброски с натуры). Это важный, но, конечно, не единственный формат существования современного танца в пространстве галереи. Перформансов на Солянке становится больше – и это радует.

Вечер танцевальных перформансов, который состоится в Галерее 12 декабря, в некотором смысле подводит итоги в поле современного танца за уходящий год. В программе вечера заявлены всего две работы, но зато какие: хореограф Анна Щеклеина, лауреат премии "Золотая Маска" и участник фестиваля Context, покажет "Да Хун Пао", телесное исследование состояния "острого переживания жизни". В свою очередь, танцевальная компания Руслана Летунова, исколесившая полстраны с миссией сделать современный танец доступным каждому, представит пластический спектакль об одержимости планированием – злободневная тема, умножающая свою актуальность в канун новогодних праздников. Процессуальное пластическое полотно "ПомПейParty" (16+)

Где Электротеатр Станиславский Когда Премьера состоялась 3 декабря. Следующий показ будет в январе Хореограф-постановщик Лина Лангнер

Методика физического театра, главным образом подразумевающая работу актера с собственными телесными реакциями, активно внедрялась в отечественные театры в эпоху модерна, но частью национальной культуры так и не стала. Возвращение интереса к этому направлению, особенно в среде театральных хореографов, закономерно: кризис смыслов хорошо лечится радостью движения, свободного и естественного.

Пластическое полотно "ПомПейParty" (16+) Лины Лангнер – это несколько продолжительных сцен группового переживания телесности: от сомнения в себе до наслаждения собой, равно как и от неприятия до соблазна другого – дистанция символическая… Прожить эти бушующие, красивые и неуместные эмоции вместе с актерами – людьми "разных возрастов, фактур и судеб" – уникальный опыт, который театр делает возможным.