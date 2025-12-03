Диалоги с ИИ, рефлексия о телесности и безудержное действие: перформансы в Москве в декабре 2025

Конец календарного года – волшебное время. Если чудеса еще не пришли в вашу жизнь, пора сделать смелый шаг им навстречу.

Афиши культурных площадок Москвы уже навели свои чары на зрителей: приближение Нового года ощущается и без снега. “Щелкунчик” в Большом, Кремлевская елка – и несколько нестандартных вариантов для тех, кто любит современный танец и театр.

"Easy: танец в процессе создания. Танцевальный кооператив "Айседорино горе" (12+).

ГдеДом культуры "ГЭС-2" 
Когда11 декабря 2025
УчастникиДаша Плохова и Саша Портянникова 

Устал от работы за экраном и нескончаемых переписок онлайн – переключись на тело: йогу, танец, прогулку в конце концов. Мало кому не приходилось слышать этот, в общем-то, дельный совет от приверженцев здорового образа жизни. Мы привыкли воспринимать движение как антидот цифровой анестезии, при этом забывая, что оно может быть разным – в зависимости от целей и возможностей инициатора движения.

Подготовка перформативного скетча для показа в &#34;ГЭС-2&#34;. В кадре: Саша Портянникова (слева) и Даша Плохова (справа). Фото: Rust2D

Основательницы танцевального кооператива "Айседорино горе" Даша Плохова и Саша Портянникова не бегут от цифровизации как от чумы, но умело интегрируют ее в свою танцевальную коммуникацию. Перформанс, который зрители увидят в рамках программы Easy в "ГЭС-2", – это, с одной стороны, скетч будущей работы, с другой – давно назревшее высказывание о необходимости поиска общего языка с искусственным интеллектом. Накануне перформанса Даша Плохова поделится своим пониманием разнообразия в современном танце: ее лекция (18+) пройдет в недавно открывшемся музейно-выставочном центре "ЗИЛАРТ".

Вечер танцевальных перформансов (16+)

Где

Галерея на Солянке (Объединение "Выставочные залы Москвы")

Когда12 декабря 
УчастникиАнна Щеклеина и Руслан Летунов 

На протяжении 10 лет Галерея на Солянке притягивает любителей танца и рисунка в свой уютный зал на втором этаже, чтобы создать удивительно гармоничный альянс перформативных и изобразительных искусств (танцовщик двигается – рисовальщики делают наброски с натуры). Это важный, но, конечно, не единственный формат существования современного танца в пространстве галереи. Перформансов на Солянке становится больше – и это радует.

Перформанс на выставке Клуба рисовальщиков движущейся натуры &#34;Партитура движения&#34;, 2023 год. В кадре: танцовщица Валерия Ухатская. Фото предоставлено пресс-службой Галереи на Солянке

Вечер танцевальных перформансов, который состоится в Галерее 12 декабря, в некотором смысле подводит итоги в поле современного танца за уходящий год. В программе вечера заявлены всего две работы, но зато какие: хореограф Анна Щеклеина, лауреат премии "Золотая Маска" и участник фестиваля Context, покажет "Да Хун Пао", телесное исследование состояния "острого переживания жизни". В свою очередь, танцевальная компания Руслана Летунова, исколесившая полстраны с миссией сделать современный танец доступным каждому, представит пластический спектакль об одержимости планированием – злободневная тема, умножающая свою актуальность в канун новогодних праздников.

Процессуальное пластическое полотно "ПомПейParty" (16+)

ГдеЭлектротеатр Станиславский 
КогдаПремьера состоялась 3 декабря. Следующий показ будет в январе
Хореограф-постановщикЛина Лангнер 

Методика физического театра, главным образом подразумевающая работу актера с собственными телесными реакциями, активно внедрялась в отечественные театры в эпоху модерна, но частью национальной культуры так и не стала. Возвращение интереса к этому направлению, особенно в среде театральных хореографов, закономерно: кризис смыслов хорошо лечится радостью движения, свободного и естественного.

&#34;ПомПейParty&#34; Лины Лангнер, премьера 3 декабря 2025 года. Фото: Олимпия Орлова. Предоставлено пресс-службой Электротеатра Станиславский

Пластическое полотно "ПомПейParty" (16+) Лины Лангнер – это несколько продолжительных сцен группового переживания телесности: от сомнения в себе до наслаждения собой, равно как и от неприятия до соблазна другого – дистанция символическая… Прожить эти бушующие, красивые и неуместные эмоции вместе с актерами – людьми "разных возрастов, фактур и судеб" – уникальный опыт, который театр делает возможным.

Юлия Крышевич

Редактор раздела «Искусство»

 

