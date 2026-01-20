Выставочный цикл в Мультимедиа Арт Музее завершится в Татьянин день

***

Что: Андрей Гросицкий. "Опознанный объект" (16+)

Если кратко: гротеск и ар-брют

Чуть подробней: Классика советского неофициального искусства Михаила Гросицкого в искусстве интересует прежде всего жизнеспособность материи. Художник обращает внимание на предметы быта, сопровождающие будни человека, как то зеркало, мясорубка, колесо, светильник, и пытается постичь их суть. Вырванные из контекста повседневности, обнажившие свои царапины и сколы, изображения на холстах Гросицкого выглядят непривычно явственно, почти преувеличенно, что не умаляет зрительского интереса к его работам. На выставке в МАММ представлены как живописные, так и графические ("лабораторные") работы автора, некоторые из которых выставляются впервые.





***

Что: Аня Желудь. "Вдох выдох" (16+)

Если кратко: выставка-трибьют

Чуть подробней: художница Аня Желудь покинула мир летом 2025 года в возрасте 43 лет. За свою недолгую, но пронзительно-насыщенную жизнь, она приняла участие в десятках выставок на родине и за рубежом, была номинирована на Премию Кандинского, вместе с коллегами представляла Россию на Венецианской биеннале в 2009 году… Авторский почерк Желудь нашел выражение в каркасных инсталляциях: ее скульптуры сделаны из металлических прутьев, что создает странный контраст прочности контура при отсутствии основания (пространство внутри наполнено воздухом). Большое значение для Ани имела и ее серия текстовых "картинок" – по-детски озадачивающих надписей о превратностях взрослой жизни на монохромном фоне.





***

Что: "Фундаментальный лексикон. Современное российское искусство из коллекции Фонда "Синара"" (16+)

Если кратко: нонконформизм на любой вкус

Чуть подробней: Фонд "Синара" предлагает свою версию истории отечественного искусства за последние 70 лет. В экспозицию проекта в Мультимедиа Арт Музее вошли работы авторов, которых мы сегодня ассоциируем с альтернативной художественной сценой страны: начиная с "шестидесятников", Михаила Рогинского, Владимира Янкилевского, Эрика Булатова, и заканчивая именами, украшающими музейные экспликации сегодня – Павла Пепперштейна, Ирины Кориной, Александры Паперно и других. Название выставки отсылает к известной работе Гриши Брускина, проданной за рекордную сумму на первом в СССР аукционе "Сотбис" в 1988 году.





***

Что: Алексей Веселовский. Река времени (16+)

Если кратко: семейная лирика

Чуть подробней: Московскому художнику Алексею Веселовскому посчастливилось отправиться в 1990-е годы в США, чтобы обучаться там печатной графике в знаменитой мастерской Tamarind Institute. Вернувшись домой, Веселовский основал галерею экспериментальной печати Пиранези LAB, а еще продолжил активно заниматься фотографией как самостоятельно, так и через преподавание. Проект "Река времени" (16+), представленный в МАММ, имеет в своей основе семейный архив Веселовского (прабабушка Алексея – известная художница и скульптор Вера Мухина), обработанный в технике гумбихроматной печати. Эффект размытости и засвеченности на отпечатках снимков в экспозиции передает ощущение ностальгии – слегка укачивающего дрейфа по волнам памяти.





Кураторы выставочного цикла: Анна Зайцева и Мария Лаврова.

Подробности проектов и условия их посещения смотрите на сайте МАММ.