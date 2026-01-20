Выставочный цикл в Мультимедиа Арт Музее завершится в Татьянин день

Рассказываем о четырех проектах, которые вы успеете посмотреть до воскресения.

***

Что:  Андрей Гросицкий. "Опознанный объект" (16+)

Если кратко: гротеск и ар-брют 

Чуть подробней: Классика советского неофициального искусства Михаила Гросицкого в искусстве интересует прежде всего жизнеспособность материи. Художник обращает внимание на предметы быта, сопровождающие будни человека, как то зеркало, мясорубка, колесо, светильник, и пытается постичь их суть. Вырванные из контекста повседневности, обнажившие свои царапины и сколы, изображения на холстах Гросицкого выглядят непривычно явственно, почти преувеличенно, что не умаляет зрительского интереса к его работам. На выставке в МАММ представлены как живописные, так и графические ("лабораторные") работы автора, некоторые из которых выставляются впервые.

&#34;Имитация разрушенного станка&#34; (2001) Андрея Гросицкого. Из собрания фонда &#34;Прометей&#34;. Предоставлено пресс-службой МАММ

***

Что: Аня Желудь. "Вдох выдох" (16+)

Если кратко: выставка-трибьют 

Чуть подробней: художница Аня Желудь покинула мир летом 2025 года в возрасте 43 лет. За свою недолгую, но пронзительно-насыщенную жизнь, она приняла участие в десятках выставок на родине и за рубежом, была номинирована на Премию Кандинского, вместе с коллегами представляла Россию на Венецианской биеннале в 2009 году… Авторский почерк Желудь нашел выражение в каркасных инсталляциях: ее скульптуры сделаны из металлических прутьев, что создает странный контраст прочности контура при отсутствии основания (пространство внутри наполнено воздухом). Большое значение для Ани имела и ее серия текстовых "картинок" – по-детски озадачивающих надписей о превратностях взрослой жизни на монохромном фоне.

&#34;Стихи&#34; (2022) Ани Желудь. Из коллекции Aksenov Family Foundation. Предоставлено пресс-службой МАММ

***

Что: "Фундаментальный лексикон. Современное российское искусство из коллекции Фонда "Синара"" (16+)

Если кратко: нонконформизм на любой вкус 

Чуть подробней: Фонд "Синара" предлагает свою версию истории отечественного искусства за последние 70 лет. В экспозицию проекта в Мультимедиа Арт Музее вошли работы авторов, которых мы сегодня ассоциируем с альтернативной художественной сценой страны: начиная с "шестидесятников", Михаила Рогинского, Владимира Янкилевского, Эрика Булатова, и заканчивая именами, украшающими музейные экспликации сегодня – Павла Пепперштейна, Ирины Кориной, Александры Паперно и других. Название выставки отсылает к известной работе Гриши Брускина, проданной за рекордную сумму на первом в СССР аукционе "Сотбис" в 1988 году.

&#34;Яблоко&#34; (1971) Виктора Пивоварова. Из собрания Фонда &#34;Синара&#34;. Предоставлено пресс-службой МАММ

***

Что: Алексей Веселовский. Река времени (16+)

Если кратко: семейная лирика 

Чуть подробней: Московскому художнику Алексею Веселовскому посчастливилось отправиться в 1990-е годы в США, чтобы обучаться там печатной графике в знаменитой мастерской Tamarind Institute. Вернувшись домой, Веселовский основал галерею экспериментальной печати Пиранези LAB, а еще продолжил активно заниматься фотографией как самостоятельно, так и через преподавание. Проект "Река времени" (16+), представленный в МАММ, имеет в своей основе семейный архив Веселовского (прабабушка Алексея – известная художница и скульптор Вера Мухина), обработанный в технике гумбихроматной печати. Эффект размытости и засвеченности на отпечатках снимков в экспозиции передает ощущение ностальгии – слегка укачивающего дрейфа по волнам памяти.

&#34;Ирисы&#34; (1937) Алексея Веселовского. Предоставлено пресс-службой МАММ

Кураторы выставочного цикла: Анна Зайцева и Мария Лаврова.

Подробности проектов и условия их посещения смотрите на сайте МАММ.

Юлия Крышевич

Редактор раздела «Искусство»

 

