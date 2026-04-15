HBO объявил о начале съемок нового сезона "Белого лотоса" во Франции

Новая глава сделает ставку на европейский шик и индустрию кино.

HBO запустил производство нового, четвертого сезона нашумевшего сериала "Белый лотос", и на этот раз проект перемещается в одну из самых кинематографичных точек Европы – на Лазурный берег Франции. Основные события развернутся вокруг вымышленного отеля сети White Lotus, который примет гостей в разгар Каннского кинофестиваля.

Съемки пройдут сразу в нескольких знаковых местах – Каннах, Сен-Тропе, Монако и Париже, однако центральной площадкой станет именно побережье Средиземного моря. В качестве ключевых декораций задействованы реальные отели: Château de la Messardière в Сен-Тропе, а также Hôtel Martinez на набережной Круазетт. Первый в сериале трансформируется в White Lotus du Cap, второй – в White Lotus Cannes.

Сюжет традиционно сосредоточится на группе состоятельных гостей и сотрудниках отеля, чьи судьбы переплетаются в течение одной недели. Как и в предыдущих сезонах, зрителей ожидает сочетание социальной сатиры, психологического напряжения и тонкой иронии. При этом детали персонажей пока держатся в секрете.

Актерский состав уже подтвержден. В проекте задействованы Хелена Бонем Картер, Венсан Кассель, Стив Куган, Александр Людвиг, Кумэйл Нанджиани, а также ряд новых имен. За креативную составляющую вновь отвечает Майк Уайт, который сохраняет контроль над сценарием и режиссурой.

Премьера четвертого сезона "Белого лотоса" состоится не раньше 2027 года, точная дата пока не раскрывается.

Евгений Елисеев

Выпускающий редактор

 

