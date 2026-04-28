Анджелину Джоли обвинили в затягивании суда с Брэдом Питтом из-за винодельни во Франции

Экс-супруги продолжают выяснять отношения в суде из-за французского поместья Château Miraval. История конфликта уходит в 2022 год: именно тогда Брэд Питт инициировал процесс после продажи Анджелиной Джоли своей доли в имении без его согласия. Речь идет о масштабной собственности на юге Франции – с виноградниками, винодельней и замком, где в 2014 году прошла их свадьба.

По данным западных СМИ, актер настаивал на более раннем старте судебного разбирательства – весной 2027 года. Однако сторона Джоли поддержала более позднюю дату – сентябрь того же года. Это решение в окружении Питта трактуют как намеренное затягивание процесса.



Инсайдеры утверждают, что стратегия актрисы якобы направлена не столько на ускорение юридического исхода, сколько на сохранение формальной связи с бывшим супругом. По их словам, складывается впечатление, что дело движется медленнее, чем могло бы, и это вызывает растущее раздражение у Питта.



"Есть ощущение, что затягивание дела позволяет сохранить формальную связь между ними, и именно поэтому процесс продолжается", – заявил инсайдер.

В его окружении подчеркивают: конфликт уже давно вышел за рамки исключительно делового спора о винодельне. Сам актер, как сообщается, заинтересован в том, чтобы завершить разбирательство как можно быстрее – в том числе из-за практических ограничений, связанных с использованием собственности. Кроме того, отмечается, что затянувшийся процесс может осложниться объективными факторами: со временем меняется круг свидетелей, а некоторые участники дела уже не смогут дать показания.

При этом представители Джоли настаивают на другой позиции. По их словам, актриса выступает за тщательное и последовательное рассмотрение всех деталей, считая, что дополнительное время позволит провести процесс максимально корректно и взвешенно.