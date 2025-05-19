Виктория Боня поднялась на вершину Эвереста

После месяцев напряженной подготовки, физических испытаний и преодоления собственных слабостей Виктория Боня все-таки покорила Эверест. На высоту 8848 метров блогер и телеведущая поднялась 19 мая – именно эту дату указала в своем официальном списке восходителей компания Elite Exped, занимающаяся организацией экспедиций на вершины мира. Поздравления в ее адрес появились и на профильном ресурсе Everest Today.





Первые попытки штурма Эвереста оказались для Виктории провальными: в конце апреля у нее начались серьезные проблемы со здоровьем, вызванные акклиматизацией. Слабость, головная боль, резкое ухудшение состояния вынудили ее вернуться в базовый лагерь и даже лечь в госпиталь. Врачи диагностировали вирус, и Боня была вынуждена прервать экспедицию. В тот момент многим показалось, что проект будет окончательно отложен. Однако сама Виктория уже через несколько дней собралась с силами и решила попытать счастья вновь – в одиночку, без своей группы, которая к тому моменту уже завершила акклиматизацию.

Сквозь физическое истощение, горную болезнь и страх Боня шла вперед, не скрывая, что ей тяжело, но невыносимо оставить мечту незавершенной. Подъем на вершину она воспринимала как внутреннюю победу и личный вызов – преодолеть не столько гору, сколько себя. Стоит отметить, что до этого Виктория уже поднималась на Манаслу, одну из самых опасных вершин мира, но именно Эверест оставался ее главной целью.

Несмотря на физические испытания и риски, Виктория Боня сохраняла характерный для себя юмор – даже во время болезни она шутила о возможных последствиях восхождения, в том числе в переписке с матерью. Но сегодня все тревоги остались позади: Виктория стала одной из немногих женщин из России, кто смог подняться на крышу мира, несмотря на отступления и проблемы на маршруте.