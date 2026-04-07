Бритни Спирс получила серьезную травму в Мексике во время отдыха с друзьями

Поп-звезда провела несколько дней на курорте в компании близкого круга – среди них автор песен Дайан Уоррен, актриса Молли Шэннон и менеджер Кейд Хадсон. Отдых Бритни Спирс совпал с католической Пасхой и не обошелся без происшествий.

Детали инцидента певица раскрывать не стала, но показала последствия: на опубликованном снимке заметны отек и покраснение ноги. Кадр она подписала с привычной ироничной интонацией: "Сексуальное колено в Мексике".



Поездка стала частью непростого периода для артистки. В начале марта она оказалась в центре внимания после инцидента с полицией в Калифорнии: Спирс управляла автомобилем в нетрезвом виде, и ее задержали стражи порядка.



Позднее стало известно, что принцесса поп-сцены начала посещать центр реабилитации. По информации из ее окружения, это решение связано с попыткой стабилизировать эмоциональное состояние. В этот период ее поддерживают сыновья – Шон и Джейден, которые прилетели, чтобы побыть рядом с матерью, временно оставив Гавайи, где живут с отцом Кевином Федерлайном.