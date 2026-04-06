Бывшая девушка Димы Масленникова обвинила Клаву Коку в том, что певица разрушила их отношения

Клава Кока и Дима Масленников сообщили о своей помолвке. Пока поклонники искренне радовались за пару, на связь вышла Сабина Хайрова и заявила, что артистка разрушила ее отношения с Димой. По словам блогера, Кока начала встречаться с Масленниковым, когда тот еще не был свободен.

"Если в нашем мире поощряется восхваление женщин, которые вторгаются в отношения, уводят мужчин из отношений и семей, подавая это под соусом романтики, то я умываю руки", – заявила звезда соцсетей.

В Сети слова Сабины восприняли неоднозначно. Одни считают, что блогер просто решила "хайпануть" на этой истории. Другие отметили, что давно подозревали, что история любви Димы и Клавы началась не самым романтичным образом.



Между тем сама пара пока не комментировала выпады Хайровой в свою сторону.



Напомним, слухи о романе Димы и Сабины ходили в 2024 году. А уже в 2025-м сообщалось о том, что блогеры расстались. Вскоре появились разговоры о том, что Масленников закрутил роман с Кокой. Сама певица это множество раз опровергала, отмечая, что с Димой ее связывает исключительно дружба.

3 апреля Клава опубликовала в своем блоге романтическое фото с Димой, подтвердив роман. А спустя несколько часов написала: "Мы не встречаемся. Мы женимся!" и показала помолвочное кольцо.