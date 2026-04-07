Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон подтвердили свои отношения

Это первое официальное появление Кардашьян и Хэмилтона, и именно оно стало фактическим подтверждением их отношений. Ранее отношения пары обсуждались на уровне слухов.

Ролик был снят в Токио на парковке Дайкоку. Хэмилтон управляет редкой Ferrari F40, демонстрируя дрифт и резкие маневры. После нескольких кругов камера фиксирует пассажирское сиденье, где сидела Ким Кардашьян. Звезда не скрывает эмоций и, смеясь, произносит: "Это безумие" .

Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон впервые официально подтвердили отношения в социальных сетях. Гонщик опубликовал в своем блоге видео, где запечатлена и звезда "Американской истории ужасов".

Видео: соцсети/@lewishamilton

Впервые о возможной связи заговорили в феврале после их совместной поездки в Великобританию. Тогда источники называли уикенд "очень романтичным". Позже актриса и гонщик появились на Супербоул 2026, где сидели рядом в VIP-ложе, что усилило интерес к их отношениям.

В прошлом месяце пару видели в Токио во время прогулок по городу. Вместе с ними была Хлои Кардашьян. В Японию Ким прилетела вместе с детьми, и позже Хэмилтона заметили с сыном актрисы Сейнтом в магазине кроссовок и коллекционных карточек Pokémon.

Ким и Льюис знакомы более давно, однако до недавнего времени их связывали исключительно дружеские отношения. Ранее светская львица была в браке с Канье Уэстом, с которым воспитывает четверых детей. Гонщик, в свою очередь, остается одной из самых титулованных фигур в автоспорте.