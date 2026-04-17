Натали Портман объявила о третьей беременности

44-летняя голливудская актриса Натали Портман сообщила, что ждет третьего ребенка. Новость стала неожиданной на фоне недавних перемен в личной жизни артистки, включая развод и новый роман. Отцом будущего ребенка является французский музыкальный продюсер Танги Дестебль, с которым артистка сблизилась после расставания с бывшим супругом.

Актриса редко рассказывает о личном, однако в этот раз подчеркнула, что переживает период особой благодарности и внутреннего спокойствия. По ее словам, с возрастом приходит более осознанное восприятие материнства и ценности семейных моментов. Сейчас Портман воспитывает двоих детей от брака с хореографом Бенжаменом Мильпье – сына Алефа и дочь Амалию.

"Я с детства слышала о том, как сложно забеременеть. У меня много близких людей, которым пришлось пройти через это, и я хочу относиться к этому с уважением. Это такое прекрасное, радостное событие, но в то же время непростое. И я знаю, как мне повезло. Я прекрасно это осознаю и очень благодарна. Я испытываю глубокую признательность и благодарность", – сказала звезда фильма "Черный лебедь".

После развода в 2024 году актриса сосредоточилась на работе и воспитании детей, переехав в Париж. Уже в 2025 году ее начали замечать в компании Дестебля, с которым ее связывают общие интересы и окружение. Отношения развивались постепенно, но довольно быстро привлекли внимание прессы и поклонников.