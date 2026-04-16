Алексей Воробьев и Аида Гарифуллина отметили первую годовщину свадьбы

Актер и исполнитель Алексей Воробьев и оперная певица Аида Гарифуллина отпраздновали свою первую годовщину свадьбы и поделились романтичными кадрами. Супруги провели этот день наедине, выбрав камерный формат: со свечами, пенной ванной и шампанским.



В серии кадров также появились ранее не опубликованные моменты со свадьбы. Среди них – крупные планы обручальных колец и помолвочного украшения с бриллиантами, а также снимки с церемонии.





Официально Алексей и Аида зарегистрировали брак в прошлом году в московском Грибоедовском ЗАГСе. Отношения пара долго не афишировала, поэтому точная дата начала романа остается неизвестной. По неофициальной информации, артисты сблизились в 2024 году.





В последнее время супруги все чаще делятся совместными моментами. Недавно они показали семейную поездку в США, где провели время вместе с дочерью Гарифуллиной.



До брака у обоих был насыщенный личный бэкграунд. Гарифуллина воспитывает дочь Оливию от предыдущих отношений, также известно, что оперная певица встречалась с теннисистом Маратом Сафиным. Воробьев строил отношения с девушками из шоу-бизнеса: Анной Чиповской, Викторией Дайнеко и Оксаной Акиньшиной.



Напомним, о романе артистов стало известно только после того, как они официально заключили брак. Тогда многие отнеслись к новости скептически, а некоторые и вовсе называли его фиктивным. Несмотря на это, Воробьев и Гарифуллина продолжают демонстрировать идиллию, а актер даже нашел общий язык с падчерицей и называет себя отцом.

