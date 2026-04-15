Сидни Суини снова снялась в рекламе American Eagle после скандала и обвинений в нацизме

Съемка прошла в Лос-Анджелесе и выдержана в легкой летней эстетике. В коротком ролике Суини появляется на фоне облаков и шума морских волн, примеряя деним-образы. В одном из кадров она задает вопрос: "Какой на мне бренд?" , а в конце с улыбкой говорит: "Да, тот самый" , делая отсылку к скандальной истории , которая случилась в прошлом году.

Сидни Суини вновь стала лицом рекламной кампании бренда American Eagle – и опять не обошлось без легкого шлейфа скандала. Актриса представила коллекцию шорт в проекте с названием Syd for Short. Нейминг построен на игре слов: Syd – сокращение имени актрисы, а short отсылает к ключевому продукту коллекции.

Тогда сотрудничество Суини и American Eagle сопровождалось дискуссией вокруг слогана с двойным значением созвучных слов "genes" (гены) и "jeans" (джинсы). В рекламе говорилось: "У Сидни Суини отличные гены". А когда в кадре появилась сама звезда "Эйфории": "У Сидни Суини отличные джинсы".

Аудитория интерпретировала рекламу как спорную, что привело к критике в сети, а саму актрису обвинили в расизме и нацизме.

Несмотря на это, кампания оказалась коммерчески успешной. По данным бренда, она принесла рекордные охваты, заметный рост продаж, и более 40 млрд просмотров в Сети.

Новый запуск сохраняет узнаваемую стратегию, но делает акцент на более мягкой подаче. Представители American Eagle отмечают, что работа со звездами такого уровня неизбежно вызывает обсуждения, однако в этот раз команда стремилась показать более личную сторону актрисы.