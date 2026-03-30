Ким Новак раскритиковала выбор Сидни Суини на роль себя в новом фильме

Голливудская звезда Ким Новак публично высказалась против выбора Сидни Суини на роль самой себя в биографическом фильме "Скандальный". По словам актрисы, такой выбор искажает восприятие ее личной истории.

Главное опасение Новак связано с устойчивым экранным образом Суини. Актриса уверена, что ассоциации с откровенно сексуализированными ролями могут повлиять на трактовку ее отношений с Сэмми Дэвисом-младшим, которые и станут центральной линией фильма.





"Не получится снять не сексуализированные отношения, потому что Сидни Суини всегда выглядит так. Это совершенно неправильно, что она играет меня", – заявила Новак.





При этом сама Сидни Суини ранее называла участие в проекте важным этапом в карьере и подчеркивала, что воспринимает эту роль как большую честь. Актриса также говорила о желании лично встретиться с Новак, чтобы глубже понять ее историю.