Ким Кардашьян выставила на аукцион одежду из сериала "Все честно", чтобы помочь женщинам

Среди лотов – архивные вещи ведущих модных домов: белое платье от Roberto Cavalli, эффектный образ Mugler с прозрачным лифом, минималистичное платье Valentino, а также костюм Hugo Boss. В списке также значатся изделия Dior и Dolce & Gabbana.

Ким Кардашьян объявила о благотворительном аукционе: звезда выставила на продажу образы, в которых снималась в сериале "Все честно" (18+). Вырученные средства направят на поддержку женщин, нуждающихся в юридической помощи.

Видео: соцсети/@kardashiankloset

"В сериале "Все честно" я играю адвоката, которая воочию видит, как правовая система может либо расширять права женщин, либо оставлять их позади. Но в реальном мире "цена правосудия" – это барьер, который многие женщины просто не могут себе позволить", – написала она.

По словам Кардашьян, доступ к качественной юридической помощи нередко определяет судьбу женщин – от вопросов безопасности до права на опеку и возможности начать жизнь заново.

Аукцион пройдет с 27 по 29 марта. Все собранные средства направят в Фонд юридической помощи Лос-Анджелеса.

Напомним, сама Ким 6 лет училась на адвоката и в прошлом году получила диплом. Теперь звезда готовится к экзамену, который позволит ей заниматься юридической практикой в Калифорнии.