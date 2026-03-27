Звезда сериала "Кухня" Елена Подкаминская разводится со вторым мужем

Елена Подкаминская расстается с супругом Денис Гущин. По имеющейся информации, инициатором разрыва стал именно он – заявление о расторжении союза было оформлено в декабре прошлого года.

Пара предпочитала не выносить отношения в публичное поле, и даже их свадьба длительное время оставалась вне внимания прессы. Официально о браке стало известно после появления на свет их общей дочери Евы в 2017 году. Затем родился сын Саша.

Актриса традиционно не комментирует происходящее, сохраняя дистанцию в вопросах семейной жизни. Причины расставания также не раскрываются.

Для Подкаминской этот брак стал вторым. Ранее она была замужем за бизнесменом Александр Пляцев, с которым прожила около десяти лет и родила дочь Полину. После развода актриса признавалась, что в тех отношениях сталкивалась с ревностью и ограничениями, в том числе в профессиональной сфере.

В нынешнем союзе Подкаминская воспитывала троих детей – двоих общих с Гущиным и старшую дочь от первого брака.