Бритни Спирс подала в суд на телохранителя, который взломал ее гаджеты

Бритни Спирс инициировала судебное разбирательство против своего экс-телохранителя Томаса Банбери. По словам артистки, после увольнения он получил несанкционированный доступ к ее цифровым устройствам и личным аккаунтам, включая iCloud.

Представители певицы уже направили Банбери официальное требование прекратить любые действия, связанные с использованием или распространением полученной информации. В документе также подчеркивается, что речь может идти о нарушении как законодательства штата, так и федеральных норм. Спирс настаивает на полном удалении всех копий данных и запрете на их передачу третьим лицам.

По имеющимся данным, сотрудничество с охранником завершилось в августе – после того как он, предположительно, нарушил условия конфиденциальности, вступив в контакт с поклонниками и журналистами.

Между тем в окружении артистки беспокоятся за ее состояние. По словам инсайдеров, близкие рассматривают варианты дополнительной поддержки, включая специализированные программы реабилитации. Ранее сообщалось, что Бритни была задержана полицией калифорнии за вождение в нетрезвом виде.