Ханде Эрчел задержали в аэропорту Стамбула по делу о запрещенных веществах

Турецкая актриса Ханде Эрчел была задержана по прибытии в Стамбул на фоне расследования громкого дела, в котором фигурируют представители местного шоу-бизнеса. Об этом сообщают турецкие СМИ.

По информации источников, сразу после прилета звезду сериала "Постучись в мою дверь" доставили в управление судебно-медицинской экспертизы. Там актрисе предстояло пройти процедуру сдачи биоматериалов – в частности, анализы крови и волос.

Расследование затрагивает сразу несколько известных фигур. Ранее по тому же делу был задержан бизнесмен Хакан Сабанджи, с которым Эрчел состояла в отношениях. В ходе допроса он заявил, что ни он, ни актриса не имеют отношения к употреблению запрещенных веществ.

Официальных комментариев от самой Эрчел на момент публикации не поступало. Детали дела продолжают уточняться.

Напомним, о том, что актриса турецких сериалов стала фигуранткой громкого дела, стало известно накануне. Однако задержать актрису сразу не удалось, так как она находилась за границей. Сама Ханде тогда отметила, что доверяет государству и правосудию Турции, поэтому вернется на родину и даст показания.