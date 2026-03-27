Ханде Эрчел отпустили на свободу после сдачи теста на наркотики

Турецкая актриса Ханде Эрчел, известная по сериалу "Постучись в мою дверь", оказалась в центре громкого расследования, связанного с делом о запрещенных веществах. После возвращения в Турцию артистка прошла все необходимые следственные процедуры и была отпущена на свободу после сдачи анализов.

По имеющимся данным из предоставленных источников, Эрчел прибыла в Стамбул из-за границы и сразу дала показания в суде. Затем ее направили в Институт судебной медицины, где были взяты образцы крови и волос для проведения экспертизы. Эти действия являются стандартной частью расследования, которое ведется с осени 2025 года и направлено на проверку возможного хранения и употребления запрещенных веществ.

Поводом для резонанса стал выданный ранее ордер на арест актрисы. При этом в турецкой практике подобная мера означает необходимость явки на допрос и участие в следственных действиях, а не фактическое лишение свободы. После выполнения всех процедур и сотрудничества с правоохранительными органами Эрчел была освобождена.

В рамках этого дела проходят еще несколько фигурантов, включая предпринимателей, представителей шоу-бизнеса и спортивной индустрии. Всего в расследовании упоминаются около полутора десятков человек, часть из которых уже была задержана. Среди них – бизнесмен Хакан Сабанджи, ранее состоявший в отношениях с актрисой. Он, как и сама Ханде Эрчел, отрицает причастность к употреблению запрещенных веществ.