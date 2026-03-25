Ханде Эрчел арестуют по громкому делу о наркотиках

Турецкие СМИ сообщили о выданном ордере на арест Ханде Эрчел, а также на задержание бизнесмена Хакана Сабанджи, с которым актрису ранее связывали отношения.

Речь идет о масштабном деле, связанном с запрещенными веществами. По данным прессы, в рамках расследования уже задержаны несколько десятков человек, включая представителей шоу-бизнеса и деловых кругов. Среди них – бывшие руководители футбольных клубов "Бешикташ" и "Галатасарай", а также известные публичные фигуры.

Сама Эрчел на момент появления новостей находилась за пределами Турции. Актриса оперативно прокомментировала ситуацию в личном блоге. Она заявила, что в ближайшее время вернется на родину и даст объяснение в полиции.

"Я человек, любящий свою страну и доверяющий государству и правосудию. Уверена, что ситуация будет прояснена в кратчайшие сроки", – отметила звезда "Постучись в мою дверь".

По информации местных изданий, по возвращении в страну актрисе может быть предъявлено официальное обвинение, а дальнейшее решение будет зависеть от показаний и хода следствия.

Расследование продолжается уже несколько месяцев и охватывает сразу несколько городов, включая Стамбул и Анкару. В числе задержанных также фигурируют Бурак Эльмас, Фикрет Орман и Дидем Сойдан.

Параллельно в медиапространстве обсуждалось и имя Джана Ямана, однако актер опроверг появившиеся сообщения о своей причастности.