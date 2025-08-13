Анна Хилькевич призналась, что переживает кризис среднего возраста

Актриса Анна Хилькевич, известная зрителям по роли в сериале "Универ", призналась в своем телеграм-канале, что переживает непростой период, который называет женским вариантом кризиса среднего возраста. По ее словам, у женщин он часто наступает после 35 лет, а у мужчин – ближе к 40, и сопровождается желанием резко изменить привычный уклад жизни.

38-летняя артистка отметила, что такие состояния могут вызывать стремление бросить дела, поменять окружение и начать все заново. Однако вместо резких шагов она решила двигаться через этот этап постепенно, позволяя себе испытывать эмоции, пересматривать взгляды и выстраивать новые ориентиры.

Хилькевич призналась, что вновь обратилась за помощью к психологу, как и во время предыдущего подобного кризиса. Она уверена, что работа со специалистом помогает пройти этот период более осознанно и без лишних эмоциональных потерь.

Актриса подчеркнула важность откровенности с близкими, чтобы они могли понять происходящее и поддержать. По словам Анны Хилькевич, внутренние перемены неизбежно делают человека "новой версией себя", и к этому стоит относиться как к естественному и позитивному процессу.