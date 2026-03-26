Михаил Галустян впервые вышел в свет с новой возлюбленной

Михаил Галустян впервые вышел в свет с новой избранницей. На торжественной премьере комедии "Королек моей любви", где он сыграл главную роль, актер появился в сопровождении визажистки Лилии Киосе.

Влюбленные тщательно подобрали наряды, вдохновленные атмосферой Болливуда. Шоумен выбрал темный костюм с золотыми вставками в восточном духе, а его спутница блистала в длинном черно-золотом платье приталенного силуэта. Лилия дополнила образ массивными золотыми аксессуарами, стильным клатчем и традиционным натхом – изысканным украшением, соединяющим нос и ухо тонкой цепочкой.





При этом Михаил предпочел не обсуждать сердечные дела. Он подчеркнул, что такие моменты остаются сугубо личными. Вместо этого он с теплотой и юмором поделился историями со съемочной площадки.

Съемки картины длились два месяца в Индии под палящим солнцем. Актер столкнулся с серьезными трудностями, особенно во время танцевальных номеров: репетиции требовали множества дублей в жару около 40 градусов. Запомнился и курьезный случай, когда в кадр забрела священная корова – животное, которое в этой стране нельзя ни прогонять, ни тревожить. Съемочная группа терпеливо ждала, пока гостья сама покинет площадку. Галустян отметил, что Индия подарила ему массу ярких впечатлений, но отдыхать там в ближайшее время он не планирует, поскольку впереди много работы.

Напомним, в апреле прошлого года Михаил Галустян завершил 18-летний брак с Викторией. У бывших супругов остались две дочери-подростки – 15-летняя Эстелла и 14-летняя Элина. Расставание прошло спокойно, без обид и взаимных претензий: пара сохранила уважительные отношения и благодарность за общие годы. Теперь артист открыто говорит о желании обрести гармонию в личной жизни. Он уже несколько лет знаком с Лилией, они встретились во время совместной работы над одним из телепроектов. В Сети ходят слухи о возможном предложении руки и сердца, однако пара пока не подтверждает эту информацию.