В США учредили премию имени Мэрил Стрип для педагогов

В Национальном музее истории женщин в США объявили о запуске новой награды – Meryl Streep Educator Award, посвященной поддержке преподавателей, которые популяризируют историю женщин и делают ее доступной для широкой аудитории.

Инициатива реализована при участии Мэрил Стрип, которая внесла значительный вклад в развитие музея. Благодаря ее многомиллионному пожертвованию организация планирует расширить образовательные программы, уделив особое внимание цифровым форматам и интерактивным проектам.

Первая церемония награждения состоится уже в этом году в рамках ежегодного события Women Making History Awards, где назовут имя первого лауреата.

По словам актрисы, для нее важно поддерживать инициативы, которые помогают сохранять и переосмысливать историческое наследие.

"История формируется не только теми, кто ее создает, но и теми, кто ее сохраняет. Я горжусь, что поддерживаю эту важную работу, чтобы будущие поколения получили полное и правдивое представление о прошлом", – отметила она.

Новая премия станет частью более широкой стратегии музея, направленной на переосмысление роли женщин в истории и усиление их видимости в образовательной повестке.