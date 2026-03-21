Светлана Сурганова рассказала о творческих планах и гастрольном туре с новым альбомом

Музыкант Светлана Сурганова поделилась ближайшими творческими планами – артистка продолжает активную концертную деятельность и готовит новые выступления для поклонников.

По словам певицы, в центре внимания сейчас остается тур с альбомом "Здравствуй", в основу которого легли песни покойного автора Юла Абрамова. Сурганова в беседе с Клео.ру отмечает, что эти композиции для нее – не просто репертуар, а способ выразить личное отношение к миру и переживания, которые остаются актуальными и сегодня.

Артистка подчеркивает, что в своих выступлениях всегда стремится к максимальной искренности: каждая песня становится частью личного высказывания. Именно поэтому концертная программа строится не только вокруг музыки, но и вокруг эмоций, которыми она делится со зрителем.

"Вообще, надо сказать, что я как автор, исполняя свои песни, всегда рассказываю про себя. Вот сегодня весна, март – мой любимый и самый рок-н-рольный месяц", – рассказала артистка в эксклюзивном интервью Клео.ру.

При этом, несмотря на плотный график, Сурганова признается, что задумывается об отдыхе. В перерывах между выступлениями она предпочитает проводить время на природе или у воды, а среди любимых направлений называет Португалию и регионы Русского Севера.

Накануне артистка также выступила на открытии выставки Елены Яковлевой "Вне роли", где исполнила несколько композиций и поддержала актрису в новом творческом амплуа.