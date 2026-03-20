Чак Норрис умер в возрасте 86 лет

 534

Десять дней назад легендарный актер отметил день рождения.

Чак Норрис скончался в возрасте 86 лет. Накануне актера срочно увезли в больницу на острове Кауаи (Гавайи), где ему стало плохо в процессе тренировки.

По информации СМИ, звезде потребовалась неотложная медицинская помощь, однако спасти его не удалось. Подробности состояния и точные причины смерти пока не известны.

Всего несколько дней назад, 10 марта, Норрис отметил свой день рождения. Он провел его активно – на тренировке на открытом воздухе – и делился видео с поклонниками.

"Я не старею. Я повышаю уровень. Мне сегодня 86!" – говорил актер.

Видео: соцсети/@chucknorris

Даже в последние годы Норрис сохранял привычный ритм жизни и регулярно публиковал кадры с тренировок, оставаясь символом дисциплины и физической формы.

"Независимо от возраста, продолжай стремиться к лучшей версии себя", – отмечал он, обращаясь к подписчикам.

Чак Норрис – один из самых узнаваемых актеров боевиков и мастер боевых искусств, чья карьера охватила несколько десятилетий. 

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

Сетевое издание "Клео.ру" Реестровая запись ЭЛ № ФС 77 - 86153 от 19.10.2023 г.

Подписывайтесь на нас

«Клео.ру» — интересно и доступно про моду, бьюти, светскую жизнь и все то, о чем ты хотела бы знать.