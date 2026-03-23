Лиза Моряк и Сарик Андреасян ждут третьего ребенка

О беременности Моряк сообщила в личном блоге, опубликовав серию семейных снимков с мужем и двумя дочерьми. Для фотосессии актриса выбрала платье с акцентным вырезом на животе, оформленным цветами. На кадрах семья позирует в неформальной атмосфере: супруги обнимаются с детьми, смеются и демонстрируют домашнюю, спокойную динамику.

Актриса сопроводила публикацию развернутым текстом, в котором рассказала о грядущем событии. Она отметила, что вскоре они станут многодетной семьей, но для них это не просто формальность.

"Это признание нашей силы, нашей сплоченности, нашей способности дарить жизнь и воспитывать новое поколение", – написала Моряк.

По ее словам, семья для нее – ключевая опора и главный ориентир. Она отметила, что ожидание ребенка воспринимается не просто как пополнение, а как новый жизненный этап.