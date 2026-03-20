Роберт Паттинсон спровоцировал слухи о тайной свадьбе с Сьюки Уотерхаус

Роберт Паттинсон намекнул, что он и Сьюки Уотерхаус теперь муж и жена. Это произошло на премьере фильма "Вот это драма". Во время общения с прессой Паттинсона и Зендею, которые исполнили главные роли, спросили о самых больших секретах в их жизни. Отвечая, актер посмотрел на коллегу и с улыбкой заметил: "Думаю, у меня такой же секрет, как у тебя".

Поклонники решили, что звезда "Сумерек" говорит о браке со своей возлюбленной. В последнее время в медиа активно обсуждаются слухи о возможной тайной свадьбе Зендеи с Томом Холландом. Несколько недель назад стилист актрисы заявил, что пара провела церемонию в тайне ото всех.

Роман Паттинсона и Уотерхаус обсуждают с 2018 года, когда их впервые заметили вместе в Лондоне. Тогда папарацци сняли влюбленных во время прогулки: актеры держались за руки и не скрывали близости. Сами актеры, к слову, личную жизнь не комментируют и на публике вместе появляются крайне редко.