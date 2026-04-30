Барри Кеоган прокомментировал слухи об изменах Сабрине Карпентер

Барри Кеоган объяснил, почему исчез из соцсетей и публичной жизни после обвинений в измене Сабрине Карпентер.

Барри Кеоган впервые публично отреагировал на обсуждения, сопровождавшие его расставание с Сабриной Карпентер. В подкасте Friends Keep Secrets артист сообщил, что волна обвинений в неверности стала причиной его ухода из соцсетей и отказа от светских выходов.

"Я перестал пользоваться соцсетями, перестал ходить на мероприятия и общаться с людьми, потому что в сети распространяли ложную информацию", – рассказал он.

На уточняющий вопрос ведущего, связано ли это с обвинениями в измене, актер ответил прямо: "Да, из-за этого".

Сабрина Карпентер. Фото: соцсети/@sabrinacarpenter
Кеоган подчеркнул, что предпочел не вступать в публичные дискуссии и дистанцироваться от ситуации, несмотря на давление со стороны аудитории. По его словам, один из роликов, где его обвиняли в неверности, позже был опровергнут, однако это практически не повлияло на общественное мнение.

Речь идет о блогере Бреки Хилл, с которой по слухам изменял Кеоган. Она, в свою очередь, заявила, что никогда в жизни не встречалась с актером и видела его только по телевизору. 

Бари Кеоган. Фото: скриншот YouTube/@celebbusscentral
Отношения Кеогана и Карпентер начались в конце 2023 года, однако уже спустя несколько месяцев вокруг пары начали появляться слухи о кризисе. К декабрю 2024-го они расстались. После разрыва, по словам актера, ситуация вышла из-под контроля: пользователи сети начали не только критиковать его, но и затрагивали членов семьи.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

