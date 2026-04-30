Егор Бероев впервые вышел в свет с 21-летней женой Анной Панкратовой

Пара выбрала сдержанные, почти монохромные образы: Бероев вышел в темно-синем костюме в клетку и солнцезащитных очках, а его 21-летняя спутница – в вечернем платье, дополненном жакетом. На публике они держались спокойно, избегая лишней демонстративности – ограничились лишь короткими объятиями перед камерами.

В Москве состоялась премьера драмы "Кукла", ставшей режиссерским дебютом Егора Бероева. На ковровой дорожке актер появился вместе с супругой – Анной Панкратовой, с которой официально оформил отношения этой зимой.

Видео: ВКонтакте/club211755388

Их история началась во время работы над фильмом: девушка встретилась с актером, когда проходила кастинг в его проект и в итоге получила главную роль. Со сцены Бероев не стал скрывать эмоций и отдельно поблагодарил жену.

"Я благодарю Аню, мою жену, за то, что прошла этот путь со мной рядом, душа в душу", – сказал актер.

Сюжет картины строится вокруг героини по имени Надежда, которая после тюремного срока пытается найти ребенка, рожденного за решеткой. Помощь ей оказывает случайный знакомый, меняющий ход ее истории.

К слову, до этого Бероев старался держать в секрете свои новые отношения. Лишь недавно он официально подтвердил, что снова женился после развода с Ксенией Алферовой.