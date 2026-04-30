Король Карл III посетил Белый дом впервые за почти 20 лет

Карл III совершил официальный визит в Белый дом. Поездка была приурочена к 250-летию независимости США. Этот визит стал первым на таком уровне для британского монарха за последние почти 20 лет – предыдущий аналогичный визит состоялся в 2007 году при Елизавете II.

В рамках встречи с Дональдом Трампом король вручил символический подарок – корабельный колокол, связанный с британской подлодкой HMS Trump. Во время церемонии он с иронией отметил, что, если потребуется связаться с Англией, "достаточно просто в него позвонить".

Отдельным пунктом программы стало выступление монарха в Конгрессе США – подобные обращения остаются редкостью: последний раз британский правитель выступал там в 1991 году. В своей речи Карл III затронул темы международного сотрудничества, подчеркнув значение партнерства в вопросах безопасности, демократии и экологии.

Ключевым светским событием визита стал государственный ужин, среди гостей которого были Джефф Безос и Тим Кук.

Отдельное внимание традиционно привлекли образы участников. Для официальной церемонии приветствия Мелания Трамп выбрала костюм Ralph Lauren, дополнив его головным убором Eric Javits и лодочками Manolo Blahnik. Позже на дневном чаепитии она появилась в ансамбле Adam Lippes.

Камилла в дневной программе выбрала платье-пальто Anna Valentine, а для вечернего выхода – наряд Fiona Clare, украсив его брошью Cullinan V из королевской коллекции. На государственном ужине первая леди США появилась в кутюрном платье Dior, тогда как Камилла завершила образ украшениями с аметистами и бриллиантами, связанными с эпохой королевы Виктории.