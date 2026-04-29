Алена Водонаева, Мария Погребняк и Алана Мамаева вышли на подиум в церкви

Дефиле прошло в нестандартной локации и собрало известных гостей, вышедших на подиум.
Накануне в Москве прошел показ дизайнера Джемала Махмудова. Кутюрную коллекцию "Новая эра" он показал в весьма необычном месте – в Англиканской церкви святого Андрея. Вместе с профессиональными моделями по подиуму прошли Мария Погребняк, Алена Водонаева и Алана Мамаева.
Участница шоу "Звезды в Африке" выбрала серебристый облегающий комбинезон, который сочетала с объемным розовым пальто, превратив его в эффектный шлейф. Наряд подчеркнул фигуру Водонаевой, которая, к слову, совсем недавно рассказывала, что похудела.
Мария Погребняк вышла к зрителям в платье-бюстье в голубом цвете, которое было расшито алыми цветами на стебле. Образ завершала футуристичная белая шляпка. Сама многодетная мама призналась, что перед выходом сильно нервничала из-за высоких каблуков.
"Девочки, я так боялась упасть! Никогда так не нервничала", – написала экс-супруга футболиста и поблагодарила поклонников за поддержку.
Образ из новой коллекции показала и Мамаева, которой, к слову, было гораздо легче остальных девушек из медиа. Алана, как известно, модель в прошлом, поэтому ни каблуки, ни узкие наряды ее не смущают. На девушке было черное платье с объемным бантом на груди и слегка расклешенным от колен подолом.