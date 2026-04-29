Анджелина Джоли появилась на публике и спровоцировала слухи о неудачной пластике лица

Анджелина Джоли посетила мероприятие в Атланте. Пользователи соцсетей обсуждают изменения во внешности актрисы.

Анджелина Джоли появилась на публичном мероприятии в Атланте и вновь спровоцировала слухи о неудачной пластике. Актриса посетила бранч фонда Pearls of Purpose Foundation, который прошел в колледже Спелман – учебном заведении, где получает образование ее приемная дочь Захара.

Во время мероприятия Джоли выступила с короткой речью, поблагодарив студенческое сообщество за поддержку дочери и за то, что они "приняли Захару в свою семью".

После выхода актрисы пользователи соцсетей обратили внимание на особенности ее внешнего вида. В частности, обсуждается асимметрия лица: часть аудитории отметила, что Джоли вновь прикрывала левую сторону лица волосами, но это не помогло скрыть то, что один глаз заметно меньше.

Фото: соцсети/@thequeensheba

Подобные комментарии появляются не впервые. Ранее изменения во внешности актрисы обсуждали после ее появления на мероприятии Tom Ford в Шанхае в конце марта. Тогда в сети также обратили внимание на изменения в мимике.

Среди предположений, которые обсуждаются в интернете, – как рецидив лицевого паралича, о котором актриса ранее упоминала, так и теории о неудачных косметических процедурах. Официальных комментариев по этому поводу от самой Джоли не поступало.

Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

