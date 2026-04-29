Сидни Суини выступила в качестве певицы на фестивале Stagecoach

Сидни Суини неожиданно присоединилась к музыкальной программе фестиваля Stagecoach, выйдя на сцену вместе с артистами лайнапа. Актриса посетила мероприятие, где был представлен стенд ее бренда нижнего белья Syrn, и спела вместе с исполнителями.

На площадке, оформленной при участии Суини, выступили кантри-музыканты Райли Грин и Чейз Райс, а также диджей Diplo. Во время сета Райса актриса вышла к нему на сцену и исполнила композицию Cruise. Позже она вновь появилась перед публикой – уже во время выступления Diplo.

Выступления сопровождались интерактивом с аудиторией: Суини раздавала зрителям изделия своего бренда.

На фоне произошедшего в сети начали обсуждать возможное расширение творческой деятельности актрисы. Часть пользователей связала ее сценическое появление с отношениями с продюсером Скутер Браун, известным по работе с Джастин Бибер, Ариана Гранде и Деми Ловато.

В течение последнего года Суини активно продвигает свой бренд белья. Время от времени это оборачивается для актрисы скандалом. Так, например, недавно Сидни развесила свои товары на знаменитом знаке Hollywood в Лос-Анджелесе. Сообщалось, что звезде "Горничной" грозит штраф за такую рекламу.