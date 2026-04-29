Ариана Гранде анонсировала новый альбом и первый с 2019 года тур

Исполнительница взяла паузу в музыкальной карьере еще в 2019 году. Спустя семь лет Арианна Гранде объявила гастрольный тур, который стартует уже летом.

Ариана Гранде объявила о новом релизе: певица готовит к выходу восьмой студийный альбом под названием Petal. Вместе с анонсом артистка представила и обложку будущей пластинки.

Работа над альбомом велась в сотрудничестве с давним партнером Гранде – шведским продюсером и композитором Илья Салманзаде. По словам певицы, новый материал станет личным высказыванием: она описывает его как "нечто, полное жизни, пробивающееся через трещины чего-то холодного, твердого и сложного".

Фото: соцсети/@arianagrande

Релиз Petal планируется в середине лета. Параллельно с выходом альбома артистка отправится в гастрольный тур Eternal Sunshine. По плану он начнется 6 июня в Окленде и завершится 1 сентября концертом в The O2 Arena в Лондоне.

Предстоящие выступления станут первыми для Гранде за последние семь лет. Музыкальную карьеру Гранде поставила на паузу, когда решила попробовать себя в актерстве.


Елизавета Федорова

Выпускающий редактор

 

