Виктория Боня назвала извинения Владимира Соловьева "своей победой"

Виктория Боня прокомментировала публичные извинения Владимира Соловьева, прозвучавшие в прямом эфире. После диалога в рамках программы "Соловьев LIVE" блогер вышла на связь с подписчиками и подытожила результаты встречи.

Ранее телеведущий извинился за резкие слова в сторону Бони, отметив, что был "слишком эмоционален", и пообещал внимательнее относиться к формулировкам в эфире. Разговор завершился на позитивной ноте. Блогер заявила, что считает произошедшее результатом в свою пользу.

"Я считаю это (извинения – Прим. ред.) маленькой, но победой. Самое важное – что человек извинился", – сказала она.

В продолжение темы Боня предложила создать открытую площадку для обсуждений с участием пользователей. Она отметила, что рассматривает разные варианты – от "ВК" до Telegram – и призвала аудиторию подключиться к выбору формата.

Напомним, история началась с обращения экс-участницы "Дома-2" к президенту России Владимиру Путину. В его рамках блогер подняла ряд социальных тем – от экологических проблем до ограничений в цифровой среде. На видео Виктории отреагировали в Кремле, а вскоре Соловьев раскритиковал Боню.