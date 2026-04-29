Тимур Родригез и Катя Кабак объявили о помолвке. Новостью пара поделилась в социальных сетях и уже принимает поздравления от коллег и подписчиков. Исполнитель сделал предложение избраннице рядом с кинотеатром "Художественный" в Москве. Когда Катя ответила согласием, на огромном экране появилась фраза "Она сказала "Да"!" Подробности влюбленные пока не раскрывают, предположительно свадьба состоится ближайшим летом.

Известно, что отношения артистов начались после многолетней дружбы. Официально о паре стало известно в ноябре прошлого года.

Для обоих этот союз станет вторым браком. Ранее Кабак была замужем за предпринимателем по имени Андрей, с которым прожила около семи лет. У актрисы есть дочь Кристина. Родригез, в свою очередь, более десяти лет состоял в браке с Анной Девочкиной – у бывших супругов двое сыновей, Мигель и Даниэль.

По словам Кабак, их история развивалась постепенно: на протяжении долгого времени они поддерживали теплые отношения, общались в кругу общих друзей и периодически пересекались на праздниках. После паузы в общении они вновь встретились – к тому моменту Родригез уже расстался с супругой. Позднее дружеский формат общения перерос в романтический.