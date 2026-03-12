Визажистка обвинила Алину Загитову в эксплуатации на ледовом шоу

Визажист из Краснодара Ирина Топал заявила, что на ледовом шоу Алины Загитовой ей пришлось работать девять часов без оплаты.
Визажист из Краснодарского края Ирина Топал обвинила олимпийскую чемпионку Алину Загитову и ее команду в эксплуатации. По словам специалиста, участие в проекте, на которое она согласилась ради опыта и пополнения портфолио, оказалось гораздо более трудоемким, чем предполагалось изначально.
Топал рассказала, что узнала о подготовке мюзикла фигуристки в местном Ледовом дворце Краснодара и решила предложить свою помощь в качестве гримера. По ее словам, на старте речь шла о короткой смене – около трех часов работы. Вместо гонорара организаторы предложили билет на шоу, и такой формат сотрудничества визажистку устроил.
Однако, как утверждает Топал, на площадке ситуация оказалась иной: по ее словам, фактическая смена растянулась почти на девять часов, а значительную часть времени ей пришлось проводить за кулисами, помогая артистам с быстрыми переодеваниями и корректировкой грима.
Видео: соцсети/@makeupbymao
Отдельно она отметила, что подготовка к работе, по ее словам, оказалась недостаточно организованной: заранее не были подробно объяснены образы персонажей и список задач, артисты капризничали, а некоторые и вовсе приехали поздно. Топал отмечает, что ей приходилось буквально угадывать, кто кого играет и где чей парик.
Несмотря на сложности, визажист решила довести работу до конца. Она признается, что к финалу шоу испытывала сильное эмоциональное напряжение.
"Работала в прямом смысле за четверых, хотя меня уверяли, что у них всегда справлялся один человек", – написала она.
После завершения проекта Топал рассказала, что ей потребовалось время, чтобы прийти в себя после напряженного дня.
"После окончания шоу я просто закрылась в туалете и рыдала от пережитого стресса и ответственности, который на меня возложили", – заключила визажист.
Сама Алина Загитова пока не комментировала обвинения.