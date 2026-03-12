Визажистка обвинила Алину Загитову в эксплуатации на ледовом шоу

Визажист из Краснодарского края Ирина Топал обвинила олимпийскую чемпионку Алину Загитову и ее команду в эксплуатации. По словам специалиста, участие в проекте, на которое она согласилась ради опыта и пополнения портфолио, оказалось гораздо более трудоемким, чем предполагалось изначально.

Топал рассказала, что узнала о подготовке мюзикла фигуристки в местном Ледовом дворце Краснодара и решила предложить свою помощь в качестве гримера. По ее словам, на старте речь шла о короткой смене – около трех часов работы. Вместо гонорара организаторы предложили билет на шоу, и такой формат сотрудничества визажистку устроил.

Однако, как утверждает Топал, на площадке ситуация оказалась иной: по ее словам, фактическая смена растянулась почти на девять часов, а значительную часть времени ей пришлось проводить за кулисами, помогая артистам с быстрыми переодеваниями и корректировкой грима.