Российская фигуристка Аделия Петросян призналась, что ей стыдно за 6-е место на Олимпиаде

Россия впервые за 66 лет осталась без медали в фигурном катании. Аделия Петросян призналась, что ей тяжело ехать домой без призового места.
Для 18-летней Аделии Петросян Олимпиада-2026 стала испытанием, которое завершилось без медали, но с важным опытом. Фигуристка заняла 6-е место и призналась, что итоги оказались для нее болезненными.
После выступления Петросян не скрывала разочарования, однако, по ее словам, готова воспринимать случившееся как часть пути. Она отметила, что постарается не зацикливаться на неудаче и вынесет из этого опыта урок на будущее.
"Мне перед собой, федерацией и болельщиками немного стыдно. Психологически будет сложно вернуться в Россию после такого проката", – отметила фигуристка в беседе с репортерами.
Фигуристка рассказала, что в произвольной программе намеревалась выполнить два четверных прыжка, но падение на первом элементе выбило ее из ритма: после него, призналась Аделия, оставалось только достойно закончить прокат.
Видео: YouTube/@EurosportMagyarorszag
Несмотря на обиду за упущенный шанс, спортсменка старается смотреть вперед. Она подчеркнула, что оценивает Олимпиаду как важный опыт и надеется сохранить "запал" до Игр в 2030 году.
По итогам произвольного проката золото досталось Алисе Лю (США), второе место взяла Каори Сакамото (Япония), а с бронзой домой поехала Ами Накаи (Япония). Аделия Петросян смогла набрать 214,53 балла. Это первый случай за последние 66 лет, когда Россия осталась без призового места в фигурном катании.