Российская фигуристка Аделия Петросян призналась, что ей стыдно за 6-е место на Олимпиаде

Для 18-летней Аделии Петросян Олимпиада-2026 стала испытанием, которое завершилось без медали, но с важным опытом. Фигуристка заняла 6-е место и призналась, что итоги оказались для нее болезненными.

После выступления Петросян не скрывала разочарования, однако, по ее словам, готова воспринимать случившееся как часть пути. Она отметила, что постарается не зацикливаться на неудаче и вынесет из этого опыта урок на будущее.

"Мне перед собой, федерацией и болельщиками немного стыдно. Психологически будет сложно вернуться в Россию после такого проката", – отметила фигуристка в беседе с репортерами.

Фигуристка рассказала, что в произвольной программе намеревалась выполнить два четверных прыжка, но падение на первом элементе выбило ее из ритма: после него, призналась Аделия, оставалось только достойно закончить прокат.