Анфиса Чехова вышла замуж за Александра Златопольского

Телеведущая Анфиса Чехова вышла замуж за продюсера Александра Златопольского. Регистрация брака состоялась 5 февраля и прошла в камерной обстановке – в кругу родных и близких. Для знаменитости это первый зарегистрированный союз, несмотря на богатую личную жизнь и неоднократные предложения в прошлом.

"Всю свою жизнь я была бракофобом и немного сбежавшей невестой, ибо предложений в моей жизни было немало, а вот выйти замуж я решилась только сейчас!" – написала телезвезда в личном блоге, где поделилась кадрами с церемонии.





Их знакомство произошло в 2024 году. Симпатия возникла не мгновенно, но именно это, как говорила Анфиса, и стало фундаментом для более глубоких и осознанных отношений. После первого свидания общение быстро переросло в крепкий союз, в котором оба партнера оказались готовы к семье.

К концу 2024 года влюбленные познакомили друг друга с детьми от предыдущих отношений. У Чеховой растет сын Соломон, у Златопольского – две дочери. Как рассказывала телезвезда, дети нашли общий язык. Для пары было принципиально важно выстроить гармоничное пространство без давления и конкуренции.

Предложение руки и сердца Александр сделал летом 2025 года во время поездки во Францию. Путешествие держалось в секрете до самого прибытия, а решающий момент произошел в Париже. Уже тогда пара дала понять, что не торопится с пышными торжествами и предпочитает душевный формат без показной роскоши.

Именно этого принципа супруги придержались и сейчас. Официальная часть стала символическим "рождением семьи", тогда как полноценную свадьбу они планируют провести позже – в теплое время года, на природе. "Сейчас мы, как дурачки, к каждой фразе или обращению прибавляем "муж" и "жена", проживаем свой медовый месяц и наслаждаемся новым статусом", – написала Анфиса Чехова.