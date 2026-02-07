Светлана Бондарчук дала совет по стилю мужчинам и женщинам

Продюсер, журналист и телеведущая Светлана Бондарчук во время встречи с читателями, приуроченной к выходу ее книги "Наивно это было и даже смешно…", поделилась личным взглядом на стиль и отношение к моде. Она подчеркнула, что внешний образ не должен строиться на слепом следовании трендам или жестких возрастных ограничениях.

По словам Бондарчук, сегодня мода становится все более гибкой и индивидуальной, а универсальных рецептов больше не существует. Она уверена: одежда должна работать на человека, подчеркивая его характер, особенности фигуры и образ жизни. Именно поэтому гораздо важнее научиться слышать себя, чем ориентироваться на сезонные рекомендации индустрии.

Отдельно Светлана остановилась на теме внутренних запретов, которые многие – и мужчины, и женщины – продолжают накладывать на собственный гардероб. Телеведущая считает, что подобные установки часто лишают людей свободы самовыражения и уверенности. По ее мнению, возраст давно перестал быть аргументом против экспериментов, если образ соответствует ситуации и выбран осознанно.

"Никогда не говорить себе "никогда": это и мужчинам и женщинам я говорю. Как показывает практика, я всегда следую от противного. Говорю себе вечером: "Да я никогда не надену вот эту короткую юбку". А утром встаю и именно ее одеваю. Не делайте себе запретов, особенно относительно возраста", – высказалась Светлана в интервью.

При этом Бондарчук подчеркнула важность уместности. Она отметила, что стиль – это не только про смелость, но и про контекст: разные обстоятельства требуют разных визуальных решений. Деловая встреча, театральная премьера или светский выход – каждая ситуация диктует свои правила, и умение их чувствовать становится ключевым навыком.