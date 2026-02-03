Светлана Бондарчук: "Не делайте себе запретов, особенно относительно возраста"

Продюсер, журналист, актриса и телеведущая Светлана Бондарчук презентовала свою книгу "Наивно это было и даже смешно...". На встречу с читателями в книжном магазине "Москва" она пришла со своим вторым мужем Сергеем Харченко, который не только был внимательным слушателем, но, как выяснилось, и принял непосредственное участие в создании книги. В частности, все фотографии для издательства он отбирал, ориентируясь исключительно на свой вкус дизайнера и любящего человека.

Более 10 лет Светлана занимала пост главного редактора российского Hello!, задавая тренды в мире глянца и светской хроники, а ее расставание с режиссером Федором Бондарчуком долгие годы было одним из самых обсуждаемых. О том, что читатель сможет найти в книге и какие внутренние секреты открывает Светлана на всеобщее обозрение, она рассказала на встрече. Ну и, конечно, ответила на все интересующие публику вопросы.

– Светлана, зачем вам книга? Это такой способ самовыражения?

– Пожалуй, выход книги – это самое неожиданное решение для меня. В какие-то периоды жизни ко мне заходили разные издательские дома и предлагали написать автобиографию. И, признаюсь, лет 10 назад я даже села ее писать. В то время со мной происходили серьезные пертурбации, казалось, я готова сделать какое-то откровенное высказывание. Но выяснилось, что нет, я обманывала саму себя, не была готова, остановилась, поняла, что не могу говорить честно о многих вещах, называть фамилии.

– И как же все-таки решились?

– Да вот как-то прошлым летом проснулась на даче с четкой мыслью: книгу напишу! Почему так случилось? Знаете, я человек публичный и волей-неволей приходится постоянно читать о себе в интернете, в СМИ разное. За мной, оказывается, внимательно наблюдают и постоянно что-то додумывают. Порой читаю про себя и думаю: "Боже, о ком это? Кто этот человек? И с какого вообще перепуга обо мне кто-то подобное пишет". Напишу-ка я о себе сама и пресеку все эти легенды и неправды для своих детей, внуков и правнуков. Откроют они книгу и узнают от первоисточника, что было и как.

– Это мемуары?

– В классическом смысле – нет. Это, скорее, собрание жизненных историй, наблюдений. Сочетание разных жанров совершенно: синтетический жанр – так, скорее. Я пишу о своей жизни и о том, как я научилась быть честной с собой, принимать ошибки и не бояться перемен.





– Светлана, а вот вы проснулись, определились, что будете писать, а дальше?

– Активно и ежедневно трудиться. Написала, кстати, книгу достаточно быстро, особенно для человека без опыта – за 4-5 месяцев. А дальше… Дальше случился коллапс. У меня началась паника: "Не-е-ет. Я не должна это никому показывать". Убедила перешагнуть через страх близкая подруга – в преддверии печати она убедительно призвала не расстраивать редакторов и "отпустить" написанное.

– А первым читателем кто стал?

– Моя мама. Я ей должна была дать почитать, было важно, чтобы она одобрила мой текст. И она одобрила и даже сделала некоторые правки. Например, про мое раннее детство. Я родилась в декабре, а в январе меня уже пытались выгуливать по морозцу по московским улицам. По рассказам я всегда рыдала перед такими прогулками, нараспев буквально. Но мама настояла: "Да не рыдала ты вообще, что про себя наговариваешь". Пришлось про это убрать. В книге, кстати, есть и такие собирательные фантазийные истории. Но "желтых" нет. Желающих разочарую.

Вторым "первым читателем" стал наш с Сережей друг Паша Воля. Он человек творческий, сам пишет детские книги, и его мнение тоже было крайне для меня интересно. "Знаешь, я узнал многие вещи, которые я хотел у тебя давно спросить, но как-то не мог", – сказал он мне после. Книгу в целом одобрил. Благословил!

– А такое название книги – довольно длинное – кто придумал?

– Оно отлично характеризует, о чем книга.

Мы проживаем сложные моменты, страшные, порой грустные, но проходит время, и мы смотрим на это все со стороны, и некоторые вещи, над которыми мы так переживали, кажутся смешными и наивными.

Вообще, мы все очень долго думали над названием. В редакции ломались копья буквально. Около 20 вариантов – не меньше – было отвергнуто. И вот одному моему другу пришла в голову мысль, а почему бы не "озвучить" книгу словами из моей песни. Получилось в точку…

– У вас была целая команда, работающая над книгой?

– Иначе невозможно. При оформлении мы поняли, что личными фотографиями заполнить книгу не получится. Пригласили мою знакомую Таню, которая пришла ко мне в салон красоты (у меня есть свой бизнес) еще совсем молоденькой, 17-летней визажисткой, а теперь "выросла" до отличного фотографа, работающего за границей. Узнав о проекте, она тут же приехала, и мы сделали более 5 тысяч фотографий! Выбрать из такого огромного количества несколько для книги я уже была не в силах, и тогда на помощь пришел мой муж – спас ситуацию: проводил шестичасовые зумы с редакцией, с версткой помогал.

– А есть самые любимые истории в книге?

– Не могу сказать. Все важные. Пожалуй, рождение Петра. А еще забавная, когда я с розочкой от бутылки водки пошла спасать друга на мальчишник в Лондоне... Но не буду спойлерить.

– Экранизировать книгу в будущем не планируете?

– Ну почему бы и нет. Доверила бы этот шаг Сергею как режиссеру и композитору. А художником по костюмам пригласила бы Таню Мамедову, которая в новой "Алисе" работала. Она фантазийная!

– А можете дать пару советов по стилю. Что бы вы посоветовали носить в 2026 году?

– В каждом из нас своя особенность и индивидуальность. Исходя из фигуры, надо и подбирать наряды, которые украсят, а не следовать трендам. А еще никогда не говорить себе "никогда": это и мужчинам и женщинам я говорю. Как показывает практика, я всегда следую от противного. Говорю себе вечером: "Да я никогда не надену вот эту короткую юбку". А утром встаю и именно ее одеваю. Не делайте себе запретов, особенно относительно возраста. Главное, быть уместным, понимать, куда ты идешь: на работу, в театр или на красную дорожку.

– Ваше правило работы.

– Не ждать вдохновения. Сидеть и ожидать, когда придет твоя Муза. Только рабочая схема. Составляешь график и действуешь по нему. Если есть намерение, появится желание. А если по-настоящему захочется сделать – то ты уже в потоке!